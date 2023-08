L'Hermitage : le baleineau est en vie mais paraît très affaibli

Ce mardi 22 août 2023 pourtant, les associations, Globice, la Réserve naturelle, police, gendarmes étaient sur place pour lui venir en aide.

"Ce baleineau était échoué sur le corail et avait du mal à se mouvoir car il y a peu de profondeur, de plus il est probablement blessé à la pectorale (nageoire sur le côté), sa nageoire ayant l'air cassée", nous disait Jean-Marc Gancille de l'association Globice.

De là, "il a fallu prendre une décision", précise Jean-Marc Gancille. "Avec les MNS et les équipes on a mobilisé le baleineau sur une bâche pour le tracter humainement depuis Planche Alizée jusqu'à la passe de l'Hermitage. On a réussi à le tracter sur plusieurs centaines de mètres, mais sa blessure et son état de faiblesse et les circonstances ont fait qu'il s'est échoué à deux reprises. On a essayé de le pousser mais il s'est échoué (une nouvelle fois) sur la barrière de corail", confiait Globice.

Très affaibli, blessé et avec peu de chances de retrouver sa mère, les services ne lui laissent que peu de chances de survivre, bloqué dans cette barrière de corail.

- Baignade et activités nautiques interdites -

En raison de la présence de baleineau vers la Passe de l'Hermitage, la ville de Saint-Paul, en concertation avec la préfecture, a décidé d'interdire la baignade et les activités nautiques dans le secteur.

"Étant donné les risques sanitaires potentiels liés à la présence d’une carcasse dans la zone, il est impératif d’agir en précaution" souligne la commune.

Cet événement est l’occasion de rappeler que les cétacés font l'objet de mesures spécifiques de protection interdisant notamment tout contact avec le cétacé, à l'exception des personnes spécialement formées et habilitées à cet effet.

Il est rappelé qu'intervenir sur des cétacés vivants, échoués ou non, comporte non seulement des risques de blessures (écrasement/fracture/morsure), mais également des risques de contamination virale et bactériologique pouvant avoir de graves conséquences sur la santé des personnes" indique la préfecture.

