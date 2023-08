La baignade et les activités nautiques provisoirement interdites sur la Passe de l’Hermitage

En raison du probable décès du baleineau dans la Passe de l'Hermitage, la ville de Saint-Paul interdit la baignade et les activités nautiques dans le secteur. "Étant donné les risques sanitaires potentiels liés à la présence d’une carcasse dans la zone, il est impératif d’agir en précaution" souligne la commune. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le maire de Saint-Paul et président du TCO, Emmanuel Séraphin, ainsi que les forces de police municipale et les gendarmes se sont rendus sur place; Actuellement, le baleineau demeure bloqué dans les eaux du lagon de Saint-Gilles, coincé près de la barrière de corail.



Suite aux premières observations réalisées sur site aujourd’hui par l’association Globice et par le service des plages de la commune de Saint-Paul, il est malheureusement très probable voire quasi certain que le baleineau ne survive pas jusqu’à demain.



