Les quatre infos à retenir : Saint-Pierre, salmonelle, corruption et mégots

Le rappeur P. Diddy, inculpé pour trafic sexuel et tentative d’extorsion, placé en détention provisoire

Le rappeur américain Sean Combs, connu sous le nom de P. Diddy, a été arrêté à New York dans la soirée du lundi 16 septembre. Visé par neuf plaintes depuis novembre dernier, il est inculpé pour trafic sexuel et extorsions et a été placé en détention provisoire.

Saint-Pierre : il tente de tuer sa mère et met fin à ses jours

Ce mardi 17 septembre 2024, à Saint-Pierre, un homme a tenté de tuer sa mère en l'étranglant, avant de mettre fin à ses jours. Une information confirmée par les forces de l'ordre à Imaz Press. Selon les informations du procureur de Saint-Pierre, "le motif de cette tentative reste à déterminer". Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre.

Risque de salmonelle : rappel des cuisses de poulet vendues au Carrefour de Saint-Benoît

Des cuisses de poulet vendues au rayon boucherie du Carrefour de Saint-Benoît font actuellement l'objet d'un rappel. Et ce, en raison de la présence de contaminants microbiologiques avec un risque de salmonelle. Le produit est commercialisé à La Réunion. Ce rappel concerne les cuisses de poulet vendues entre le 9 et le 11 septembre 2024. Il est donc demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente ou de le détruire.

Affaire de corruption présumée : ce que François Caillé et les autres mis en cause ont dit aux enquêteurs

Imaz Press en sait désormais un peu plus sur le déroulement des faits et sur l'implication de François Caillé, président du groupe éponyme, et des autres mis en cause dans l'affaire de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence supposés. Selon nos informations tous les mis en cause ont (presque) reconnu les faits reprochés. Voici ce que François Caillé et les autres ont dit aux policiers de la brigade financière.

Aéroport Roland Garros : 13.000 mégots ramassés et 500 kilos de déchets récoltés en deux heures

Ce mercredi 18 septembre 2024, l'aéroport Roland-Garros et le Lions Club Renaissance Réunion (LCRR) se sont mobilisés à l'occasion de "World Clean up Day", journée mondiale dédiée à la protection de l'environnement. Au total, 13.000 mégots ont été ramassés en l'espace de deux heures et plus de 500 kilos de déchets. L'occasion également de présenter un nouveau dispositif de collecte de mégots "Vote a li met propre".