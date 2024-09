Risque de salmonelle : rappel des cuisses de poulet vendues au Carrefour de Saint-Benoît

Des cuisses de poulet vendues au rayon boucherie du Carrefour de Saint-Benoît font actuellement l'objet d'un rappel. Et ce, en raison de la présence de contaminants microbiologiques avec un risque de salmonelle. Le produit est commercialisé à La Réunion. Ce rappel concerne les cuisses de poulet vendues entre le 9 et le 11 septembre 2024. Il est donc demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente ou de le détruire. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées."

"Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l'absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin. Si le produit doit subir une cuisson avant consommation : la cuisson à cœur des produits (œufs durs, pâtisseries, viandes de volailles…) à +65°C permet de détruire ces bactéries et de prévenir les conséquences d'une telle contamination", indique le site Rappel Conso.

Le produit sera remboursé aux consommateurs qui l'auront rapporté en magasin avant le mercredi 1er octobre 2024.





