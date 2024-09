Les quatre infos à retenir : Réunion Graffiti, La Possession, gouvernement et chikungunya

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 septembre 2024 : - Réunion Graffiti : en octobre, les arts urbains seront à l'honneur à Saint-Denis - La Possession : un terrain convoité, la mairie donne six mois aux propriétaires pour régulariser leurs situations - Le gouvernement ne sera pas annoncé vendredi en raison de "derniers ajustements" - Chikungunya : un nouveau cas en attente de confirmation par l'ARS

Réunion Graffiti : en octobre, les arts urbains seront à l'honneur à Saint-Denis

Du 1er au 20 octobre, le festival Réunion Graffiti revient pour une sixième édition. À Saint-Denis, cœur battant du festival, comme à Saint-Denis pour la dernière semaine, artistes réunionnais, de l'Hexagone, d'Allemagne et même de Chine vont donner une nouvelle vie aux façades des immeubles, mais pas que. En plus des fresques, la danse et le skate seront également mis en lumière. Une belle façon de rendre l'art urbain accessible à tous.

La Possession : un terrain convoité, la mairie donne six mois aux propriétaires pour régulariser leurs situations

Dans un courrier daté du 18 septembre 2024, la maire de La Possession, Vanessa Miranville, a acté et officialisé le gel de l'ensemble des procédures pour six mois, concernant une parcelle qui se trouvait au cœur d'un conflit entre la commune et les habitants. En effet, sur cette parcelle BM109, plusieurs familles sont installées. Mais voilà, elles n'en sont pas propriétaires et la mairie – propriétaire depuis 2009 – souhaitait pouvoir envisager un projet sur le terrain. Désormais, les familles vont pouvoir tout mettre en œuvre pour se mettre en règle.

Le gouvernement ne sera pas annoncé vendredi en raison de "derniers ajustements"

Le gouvernement ne sera pas annoncé vendredi car de "derniers ajustements" sur sa composition sont encore en cours, le MoDem hésitant à entrer dans une équipe marquée à droite avec notamment Bruno Retailleau à l'Intérieur. Pour rappel, la liste remise jeudi soir à Emmanuel Macron comprend uelques sortants, pas de présidentiable, pas de prise de guerre à gauche, des ministres LR marqués à droite et des députés macronistes qui montent...

Chikungunya : un nouveau cas en attente de confirmation par l'ARS

Ce vendredi 20 septembre 2024, l'agence régionale de santé (ARS) affirme que le virus du Chikungunya circule à Saint-Gilles-les-Bains. Après la confirmation de six cas dans l'île, un septième reste à confirmer par l'agence de santé. Des équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS, en lien avec les services communaux, agissent dès signalement d’un cas pour éviter la propagation du virus à La Réunion et poursuivent leurs actions autour des cas signalés.