Les quatre infos à retenir : consommation, Guadeloupe, déficit et SPA

Alimentation, énergie... : en août à La Réunion, les prix à la consommation repartent à la hausse

En août 2024, l’indice des prix à la consommation augmente légèrement à La Réunion (+0,2 %), après une stabilité en juillet. Les prix des services, de l’énergie et du tabac augmentent, alors que ceux des produits manufacturés et de l’alimentation sont stables. Sur un an, en août, l’inflation augmente davantage à La Réunion (+2,7 %) qu’au niveau national (+1,8 %). Sur l’île, l’inflation en glissement annuel croît légèrement par rapport à juillet, mais demeure moins élevée qu’en début d’année où elle dépassait les 4 %. Au niveau national, l’inflation sur un an ralentit en août.

Guadeloupe : couvre-feu pour les mineurs dans sept quartiers en réponse à des violences urbaines

Le préfet de Guadeloupe a annoncé lundi la mise sous couvre-feu des mineurs dans sept secteurs de l'île pour "limiter la délinquance des jeunes" en raison de "violences urbaines" depuis le 18 septembre.

Confrontée à un de ses "pires" déficits, la France se prépare à augmenter les impôts

Appliqué depuis sept ans, l'allègement de la pression fiscale a du plomb dans l'aile: l'ampleur du déficit public de la France, "un des pires de (son) histoire", rend inéluctables des hausses d'impôts ciblées selon le nouveau gouvernement, qui renverse un tabou macroniste.

Sainte-Marie : plus de 850.000 euros débloqués pour réhabiliter le refuge du Grand-Prado

Ce mardi 24 septembre 2024, le président de la Cinor, ainsi que les maires de Saint-Denis et Sainte-Marie se sont réunis pour présenter le projet de réhabilitation du refuge du Grand Prado. Plus de 850.000 euros ont été débloqués pour mener à bien ce projet. Un projet en quatre axes comprenant : la réduction de l'errance animale, le contrôle de la population animale, la protection de la santé publique ainsi que la sensibilisation et l'engagement citoyen.