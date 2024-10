Les quatre infos à retenir : météo, justice, Michel Blanc et chikungunya

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 4 octobre 2024 : - Front froid sur La Réunion : grosses rafales dans l'est et l'ouest, fortes pluies dans le sud - Trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour l'homme soupçonné d'agressions sexuelles sur 11 mineures - L'acteur Michel Blanc est décédé - Chikungunya : deux nouveaux cas autochtones détectés

Front froid sur La Réunion : grosses rafales dans l'est et l'ouest, fortes pluies dans le sud

Ce vendredi 4 octobre 2024, une dégradation pluvieuse et venteuse est attendue à La Réunion, au passage d'un front froid, "avant un week-end plus frais et restant venteux", prévient Météo France. De plus, à compter de 12 heures et jusqu'en début de soirée, les zones est et ouest de l'île seront placées en vigilance jaune vents forts. Dans le courant de la journée, il y aura un renforcement du vent qui souffle avec de fortes rafales", indique Météo France Le sud est lui placé en vigilance fortes pluies depuis 14h, et ce jusqu'à samedi matin.

Trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour l'homme soupçonné d'agressions sexuelles sur 11 mineures

Poursuivi de plusieurs plusieurs agressions sexuelles et attentats à la pudeur avec violence sur 11 petites filles, toutes mineures, un homme de 61 ans a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis ce vendredi 4 octobre 2024. Le mis en cause est également inscrit au fichier des délinquants sexuels et il a interdiction d'entrer en contact avec des enfants. L'homme est ressorti libre du tribunal de Saint-Denis. Les faits reprochés auraient été commis entre 1985 et 2004. Toutes les victimes étaient toutes âgées de moins de 15 ans.

L'acteur Michel Blanc est décédé

Le comédien Michel Blanc est décédé à l’hôpital dans la nuit du jeudi 3 octobre au vendredi 4 octobre 2024. Il était âgé de 72 ans. Notamment acteur de la série de films "Les Bronzés" où il jouait le rôle de Jean-Claude Dusse, il était membre de la célèbre bande du Splendid.

Chikungunya : deux nouveaux cas autochtones détectés

Deux nouveaux cas autochtones de chikungunya ont été détectés à La Réunion, en lien avec le foyer de Saint-Gilles-les-Bains. Au total, neuf cas dont un foyer de sept cas, et deux cas non reliés aux autres, ont été identifiés depuis le 23 août 2024. La Réunion passe par ailleurs en épidémie de grippe au vue de indicateurs sanitaires et virologiques en hausse depuis 3 semaines. Les indicateurs sanitaires de la bronchiolite chez les moins de 2 ans continuent de progresser, note Santé publique France.