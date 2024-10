Météo : un front froid sur La Réunion et un vent qui se renforce, l'est et l'ouest en vigilance à la mi-journée

Ce vendredi 4 octobre 2024, une dégradation pluvieuse et venteuse est attendue à La Réunion, au passage d'un front froid, "avant un week-end plus frais et restant venteux", prévient Météo France. De plus, à compter de 12 heures et jusqu'en début de soirée, les zones est et ouest de l'île seront placées en vigilance jaune vents forts. Dans le courant de la journée, il y aura un renforcement du vent qui souffle avec de fortes rafales", indique Météo France (Photo : www.imazpress.com)

Au programme de cette météo bien maussade, des "pluies persistantes sur la moitié sud de l'île sous un ciel très nuageux jusqu'en soirée voire nuit prochaine par endroits (par effet de blocage de l'air humide sur les contreforts du relief)", indique les prévisions.

"Sur la partie nord, plus abritée, soleil et chaleur ce vendredi matin puis des nuages et des averses locales par moments cet après-midi."

À noter également l'arrivée d'une "masse d'air plus froide par le sud à l'arrière du front, d'où une baisse des températures sur la partie sud cet après-midi (mais encore chaud au nord !)" assurent les météorologues.

Rafraîchissement gagnant ensuite toute l'île samedi "avec un mercure passant sous les normales de saison surtout dans les zones exposées au vent".

- L'est et l'ouest en vigilance vents forts -

En effet, "le vent de secteur Sud va souffler fortement sur le littoral Ouest de Saint-Leu à Saint-Gilles et le littoral allant de Sainte-Rose à Saint André avec de fortes rafales comprises entre 70 et 80 km/h", précisent les prévisions.

Autre élément notable : la houle. "La mer est forte dans l'ouest et le sud. La houle de sud-sud-ouest atteint 2 mètres 50 à 3 mètres, localement plus, aidée par le vent", ajoute Météo France.

Dans les jours à venir, le vent persistera, notamment le long de la côte ouest et sud avec des rafales voisines de 70 km/h.

