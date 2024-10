Les quatre infos à retenir : le préfet s'en va, Grand Raid, budget et Léon Marchand

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 11 octobre 2024 : - Le préfet de La Réunion Jérôme Filippini nommé préfet de Corse - La météo du Grand Raid : du soleil mais quelques averses et des températures idéales - Coup de rabot : le budget des Outre-mer amputé de 250 millions d'euros - Natation : Léon Marchand à La Réunion pour le meeting de l'océan Indien

Le préfet de La Réunion Jérôme Filippini nommé préfet de Corse

Annoncé lors du Conseil des ministres ce jeudi 10 octobre 2024, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini s'en va. Le représentant de l'État a été nommé par le président de la République, préfet de Corse. Il prendra la succession d'Amaury de Saint-Quentin, lui aussi ancien préfet de La Réunion de 2017 à 2019. Sa ou son successeur, au poste de préfet de La Réunion, sera nommé prochainement en conseil des ministres.

La météo du Grand Raid : du soleil mais quelques averses et des températures idéales

À une semaine du coup d'envoi de la Diagonale des Fous, voici un premier aperçu météo pour ce long week-end sportif du 17 au 20 octobre 2024 à La Réunion. Selon les prévisions de Météo France, "il devrait y avoir une alternance de séquences ensoleillées/étoilées et de périodes plus humides temporairement" mais également quelques averses par moment. Côté températures, elles devraient être proches des normales de saison.

Coup de rabot : le budget des Outre-mer amputé de 250 millions d'euros

Ce jeudi 10 octobre 2024, Michel Barnier et ses ministres ont présenté leur feuille de route pour trouver 60 milliards d'euros d'économie. La France en général et les Outre-mer en particulier vont devoir se serrer la ceinture. Le budget des territoires ultramarins amputés de 250 millions d'euros. Cela représente une baisse de 10% par rapport à 2023. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Région Réunion appelle le Premier ministre et le ministre des Outre-mer "à annoncer sans attendre une exclusion des collectivités d’Outre-mer, et a fortiori de La Réunion, de ce plan global d’économies budgétaires au détriment de l’activité économique et des services publics rendus à la population".

Natation : Léon Marchand à La Réunion pour le meeting de l'océan Indien

Léon Marchand, le nageur français superstar des JO de Paris sera à La Réunion du vendredi 20 décembre au dimanche 22 décembre 2024. Invité par la Ligue de natation de La Réunion, le quadruple médaillé d’or des jeux olympiques participera au meeting de l'océan Indien au centre nautique du Chaudron (Saint-Denis). Léon Marchand a déjà participé à deux éditions de ce meeting à La Réunion.