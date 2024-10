Le préfet de La Réunion Jérôme Filippini nommé préfet de Corse

Annoncé lors du Conseil des ministres ce jeudi 10 octobre 2024, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini s'en va. Le représentant de l'État a été nommé par le président de la République, préfet de Corse. Il prendra la succession d'Amaury de Saint-Quentin, lui aussi ancien préfet de La Réunion de 2017 à 2019 (Photo : www.imazpress.com)

Comme il est indiqué au Journal officiel, "M. Jérôme Filippini, conseiller maître à la Cour des comptes en service détaché, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion, est nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud".

Jérôme Filippini qui succède à Amaury de Saint-Quentin - arrivé en février 2022, accède, en Corse, à son quatrième poste de préfet, après le Lot, l'Eure et donc La Réunion.

Ce haut fonctionnaire de 55 ans, passé par les ministères de l'Intérieur, de la Justice, et par Matignon, arrive dans un contexte de reprise du dialogue avec l'État, indique le média Corse Matin.

- Arrivé en août 2022 -

C'est le 23 août 2022 que Jérôme Filippini prend officiellement ses fonctions à la tête de la Préfecture de La Réunion.

À La Réunion, il a eu à gérer plusieurs crises et événements : notamment l'arrivée de migrants sri-lankais, l'échouage du Tresta Star, les cyclones, la crise agricole, la crise du BTP, le conflit d'Air Austral et bien sûr la vie chère.

Marié et père de trois enfants, ce représentant de l'État est entré dans le service public à seulement 19 ans comme élève à l'école normale supérieure.

Jérôme Filippini a servi au sein des Ministères de l'intérieur et de la justice entre 2001 et 2007. Après deux années comme avocat général au Parquet général de la Cour des comptes, il est revenu au Ministère de l'intérieur en 2009, comme directeur des systèmes d'information et de communication (DSIC).

De 2011 à 2013, il a servi dans les services du Premier ministre, comme directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement.

