À retenir ce soir : Warren Borcher retrouvé, substances interdites, alcool en France, viaduc de la NRL et coupures d'eau à Cilaos

Bonsoir La Réunion - À la une de ce jeudi 8 janvier 2026 :

Ce mercredi 7 janvier 2026, le jeune Warren Borcher, âgé de 11 ans, était recherché par la gendarmerie de Saint-Benoît après avoir quitté le domicile de sa famille d'accueil le mardi 6 janvier à 14 heures. Sa famille informe sur les réseaux sociaux qu'il a été retrouvé sain et sauf et qu'"il va bien".

L’importation de produits agricoles traités avec certaines substances interdites d’utilisation dans l’Union européenne sera suspendue dès ce jeudi dans l’attente de "mesures appropriées par la Commission européenne" et pour une durée maximale d’un an, d’après un arrêté publié mercredi au Journal officiel.

Si le Dry January incite les Français à moins boire pour leur santé, le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, disent des experts. A La Réunion où l'alcoolisme tue en moyenne 250 personnes chaque année, "la consommation d’alcool est quasiment systématiquement présente pour les faits de violences au sein du cercle familial" indique la préfecture.

Dans une décision du tribunal administratif qui date du 31 décembre 2025, la Région Réunion est condamnée à payer aux sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction plus de 850.000 euros, en exécution du marché de travaux MT3 portant sur la réalisation d'un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, confié par acte d'engagement du 28 octobre 2013.

La Civis informe ses abonnés du secteur de Bras Sec, sur la commune de Cilaos, qu’en raison de la faible pluviométrie observée sur ce secteur et de consommations exceptionnellement élevées, un plan de gestion des ressources en eau est mis en place à compter de ce jour.