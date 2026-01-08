Viaduc de la NRL : la Région doit verser 856.000 euros au groupement attributaire du marché

Dans une décision du tribunal administratif qui date du 31 décembre 2025, la Région Réunion est condamnée à payer aux sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction plus de 850.000 euros, en exécution du marché de travaux MT3 portant sur la réalisation d'un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, confié par acte d'engagement du 28 octobre 2013. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'article 2 du jugement du tribunal administratif stipule : "Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction ainsi que des conclusions présentées par la région Réunion sont rejetées."

Le 28 janvier 2025, le tribunal avait déjà rendu une série de jugements dans treize affaires qui concernent l’exécution du marché portant sur la construction du viaduc de la Nouvelle route du littoral.

Une partie des demandes d’indemnisation réclamées à la Région par groupement attributaire du marché ont été rejetées.

La juridiction avait toutefois condamné la région Réunion à verser au groupement la somme de 12 millions d’euros, ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires. Les entreprises réclamaient 242 millions d'euros.

- Une nouvelle enveloppe de plus de 420 millions d’euros pour finir la NRL -

Pour rappel, en raison de l'imprévision de la précédente gouvernance de la Région, il reste toujours un tronçon de route à construire pour que la jonction totale nord- ouest par la NRL.

En février 2022, la nouvelle majorité régionale a priorisé la solution d'une construction d'un second viaduc, faute de roches massives pour aménager un tronçon en corniche entre la Grande Chaloupe et la Possession.

Dans ce cadre un protocole a été signé par l’État qui s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant une nouvelle enveloppe de plus de 420 millions d’euros.

- NRL : dernié viraz pour le tronçon final de la route, livraison prévue en 2030 -

Après une longue période d'interruption, les travaux de la Nouvelle route du littoral (NRL) entre La Grande Chaloupe et La Possession ont redémarré officiellement.

L'annonce a été faite le mardi 20 octobre 2025 par Huguette Bello, présidente de la Région Réunion. Cette relance marque le début du tronçon final du projet, dont l’achèvement complet est prévu à l’horizon 2030.

Un chantier symbolique attendu, mais qui s'inscrit dans un dossier aux délais allongés et aux coûts largement revus à la hausse en raison de l'imprévision et des erreurs commises par le précédent président de Région

