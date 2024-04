Deuxième viaduc de la NRL : un nouveau chapitre de plusieurs années qui s'ouvre

Un nouveau chapitre de la saga de la Nouvelle route du littoral s'est ouverte ce lundi 22 avril 2024 : une plate-forme auto-élévatrices a été installée en mer, afin de réaliser des sondages pour mesurer la résistance des sols marins à l’endroit des futurs appuis du viaduc. Une opération qui devrait durer près d'un an, avant le lancement de tout chantier. Plus de dix ans après le lancement des premiers chantiers, La Réunion n'est toujours pas prête à rouler sur une NRL complètement livrée. Et elle ne le fera pas avant au moins 2028. (Photo NRL secteur grande chaloupe , photo Sly imazpress)

Ce nouvel ouvrage devrait coûter 840 millions au total, et sera financé en parti par l'Etat à hauteur de 420 millions d'euros. Un accord signé en 2022 entre la Région et Jean Castex, Premier ministre de l'époque.

Cette signature était venue enterrer définitivement la création d'une digue entre la Grande Chaloupe et La Possession, comme cela avait été souhaité par Didier Robert, à l'origine de ce projet pharamineux. Son marché avait par ailleurs été résilié dès 2021.

Ce deuxième viaduc, long de 4 km, viendra donc compléter la NRL d'ici 2028, si le chantier ne prend pas de retard.

Un ouvrage qui ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique, notamment les écologistes qui a demandé en novembre 2023 "une pause sur ce chantier pharaonique.

Le parti notait qu'une "partie déjà construite de la NRL n'était pas payée", et qu'au vu "du montant astronomique (un milliard d'euros supplémentaires !) exigé par les grands groupes, il était risqué de continuer l'aventure avec un nouveau viaduc dont la construction durera des années et qui rajoutera un milliard d'euros au coût final".

En effet, 971 millions d'euros de contentieux sont en jeu avec le groupement chargé de la construction du premier viaduc. Des procédures judiciaires en cours qui ne manquent pas de créer des crispations au sein du Conseil régional.

"Nous avons hérité de lourds contentieux, dont nous devons assumer les conséquences. Nous agissons pour défendre au mieux les intérêts des Réunionnais, des contribuables" a rappelé Huguette Bello lors d'une assemblée plénière en novembre 2023.

Elle a cependant estimé qu'il était "hors de question de traduire dans (le) budget 2024 des sommes extravagantes, non justifiées". "C’est le sens des responsabilités, qui prévaut."

Lire aussi : NRL : la campagne de reconnaissances pour la construction du deuxième viaduc a débuté

- Gouffre financier -

Promesse très attendue pour résoudre les problèmes de réseau routier de basculement à répétition de la route en corniche, cette route s’est avérée être un véritable gouffre financier pour la Région Réunion.

En 2013, le chantier de la NRL est à son commencement. Mais alors que le chantier se poursuit, en 2019, les travaux sont stoppés net, faute de tonnes de roches. Pour remédier à cela, l'idée d'ouvrir les carrières de Saint-Leu et de Bois-Blanc était évoquée. Mais suite à une décision du tribunal, ces carrières restent closes et la NRL en manque de matériaux.

Alors que la Région annonce que le projet ne sera réalisé que partiellement, le 30 mars 2021, la collectivité célèbre en grande pompe la livraison de la route pour la partie viaduc qui relie la Grande Chaloupe au chef-lieu. Une route sur laquelle, au moment de l’inauguration, est toujours fermée aux automobilistes. Lors de cette livraison, la Région et son président de l’époque, Didier Robert l’assurent, cette partie sera livrée à la fin de l'année 2021…



Le 28 février 2022, les travaux reprennent enfin. Pour terminer la route, la solution du viaduc a été priorisée, faute de roches massives. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité du côté des transporteurs qui se sont rapidement mobilisés et ont demandé entretien à Huguette Bello, alors élue nouvelle présidente de la Région Réunion.

Pour ce faire, 34 millions d’euros ont été nécessaires afin de financer les travaux supplémentaires pour rendre cette mise en service effective. Une somme à laquelle l’État participe à hauteur de 17 millions d’euros.

Lire aussi - NRL : accord signé entre la Région et l'Etat pour la construction du second viaduc

Lire aussi - NRL : les transporteurs actent "l'idée du tout viaduc"

Le premier viaduc a finalement été ouvert à la circulation dans le sens nord - ouest le 28 août 2022. Il a finalement été totalement ouvert à la circulation le 1er mars 2023.

Pour terminer cette route et dans le cadre d’un protocole signé, l’État s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant plus de 420 millions d’euros. Jean Castex l’a dit, au final, le viaduc coûtera plus de 840 millions d’euros, ce qui devrait porter le coût final de la route de 13 kilomètres largement au-delà des deux milliards d’euros, contre 1,6 annoncé au début du chantier.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com