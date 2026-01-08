Cilaos : des coupures d'eau à Bras Sec en raison de la faible pluviométrie

La Civis informe ses abonnés du secteur de Bras Sec, sur la commune de Cilaos, qu’en raison de la faible pluviométrie observée sur ce secteur et de consommations exceptionnellement élevées, un plan de gestion des ressources en eau est mis en place à compter de ce jour (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce dispositif prévoit les mesures suivantes :

- Fermeture temporaire des antennes agricoles situées chemin Gueule Rouge, Mare Affourches et chemin de la Vigne, jusqu’au rétablissement des niveaux des réservoirs ;

Coupures possibles de la distribution d’eau, tous les soirs de 22h00 à 05h00, sur l’ensemble des réseaux d’eau potable et d’eau agricole.

Ces mesures sont nécessaires afin de préserver la ressource en eau, de sécuriser l’alimentation des réservoirs et de garantir la continuité du service sur le territoire concerné.

La Civis remercie les usagers pour leur compréhension et appelle chacun à faire preuve de sobriété dans ses usages.

Les services restent pleinement mobilisés pour suivre l’évolution de la situation et adapter les mesures si nécessaire.