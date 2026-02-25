[Photos] Municipales 2026 à La Possession : Erick Fontaine mise sur le changement et la proximité

Déclaré candidat en octobre 2025, Erick Fontaine fait campagne sur le terrain avec sa liste "Le changement, c’est nous". Eau, sécurité, seniors, Mafate et développement : il déroule un programme structuré autour de vingt axes et promet un renouvellement profond des pratiques municipales. (Photos : eg/www.imazpress.com)

Engagé depuis plusieurs années sur la question du logement à La Réunion, Erick Fontaine n'a pas attendu le lancement de sa campagne pour s'activer sur le terrain.

Il est un peu plus de 18 heures et, déjà, une nouvelle réunion de quartier s’improvise autour d’un portail entrouvert. Erick Fontaine serre les mains, écoute longuement, prend des notes. Regardez.

- En contact avec les Possessionnais -

"Le temps est compté, je prime le contact humain", glisse-t-il. Depuis l’annonce officielle de sa candidature, le 25 octobre dernier, le candidat arpente La Possession sans relâche.

Sa permanence a été inaugurée le 14 février 2026, trois jours après le dépôt de sa liste "Le changement c’est nous ". Une liste validée par la préfecture. "Tous les jours, 25 à 30 personnes se relaient matin, midi et soir, six jours sur sept, parfois tous les jours", assure-t-il.

Porte-à-porte, réunions café chez l’habitant, rencontres dans les quartiers jusqu’à Mafate : "J’ai toujours été en contact avec les gens, quel que soit le jour ou l’heure".

- Un programme autour de 20 axes -

En octobre, près de 400 personnes avaient assisté à sa première grande réunion publique. Depuis, le candidat dit avoir affiné un programme structuré autour de vingt axes : logement, social, jeunesse, seniors, eau, sécurité, développement durable ou encore économie.

"On ne peut pas construire un programme si on ne veille pas à ce qu’il apporte des solutions aux problèmes quotidiens des hommes et des femmes qui font cette commune", assure Erick Fontaine.

- Redonner une identité à la ville -

Ce qu’il entend sur le terrain le marque. "Les gens se sentent très mal. C’est vexant d’entendre que La Possession est une ville-dortoir". Il revendique au contraire une forte identité, rappelant l’histoire du territoire, "capitale de La Réunion en termes d’histoire, des engagés, du Ti train, des premiers bateaux débarqué sur l'île". "Il faut redonner son identité à la ville", insiste-t-il.

Parmi ses priorités : l’accompagnement des seniors. "6.000 sont attendus à La Possession dans les prochaines années, mais il n’y a pas de plan d’accompagnement", déplore le candidat.

Il évoque une étude qu’il dit avoir présentée à la préfecture et au Département, portant sur le logement, la mobilité ou encore l’accès aux services. Il propose le recrutement d’animateurs dédiés et le développement du portage de repas à domicile.

Autre axe fort : la jeunesse. "Toutes les maisons de jeunes sont fermées. Il faut redonner vie aux cases et recréer du lien social".

- Eau, sécurité, fiscalité... des sujets sensibles -

À Dos d’Âne, mais à La Possession de manière générale, la question de l’eau revient dans chaque discussion. Erick Fontaine évoque "des tuyaux amiantés" et les recommandations de l'ARS.

"C’est une question de santé publique. L'ARS recommande aux séniors et aux plus jeunes de ne pas consommer l'eau du robinet dans le quartier de Dos d'Âne", il précise. "Il faut remplacer ces réseaux et mener des études indépendantes afin de mesurer l'impact de cette mauvaise qualité de l'eau sur la santé de la population. Car on note un taux de cancer plus élevé qu'ailleurs".

Erick Fontaine parle aussi d’insécurité régulière : véhicules brûlés, cambriolages, dégradations. "Les gens ne portent même plus plainte". Il propose un renforcement de la police municipale en soirée et l’installation de caméras de surveillance avec une équipe de supervision.

Côté finances, le candidat dénonce "72 % d’augmentation d’impôts en douze ans" et promet de réduire les frais de fonctionnement pour alléger la fiscalité locale. "On veut réduire les taxes foncières".

- Mafate et développement -

À Mafate, où trois mandataires figurent sur sa liste, Erick Fontaine plaide pour "redonner aux Mafatais la place qu’ils devraient avoir". Budget spécifique à l'aménagement du cirque, soutien aux projets locaux, réflexion sur l’accès et le transport : Erick Fontaine souhaite inclure les habitants. "On construit avec eux, pas à leur place"

Développement durable, agriculture de proximité pour approvisionner les cantines, mutuelle communale, piste d’athlétisme, festival de musique de l’Océan Indien, valorisation touristique de Dos d’Âne… Les propositions se multiplient. "Tous ces projets sont réalisables sur la première mandature, selon moi".

Sur le terrain, Erick Fontaine martèle son mot d’ordre : "Dialogue, proximité, changement".

vg / www.imazpress.com / [email protected]