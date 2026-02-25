Tangues, faites attention, la chasse est bien autorisée

Le tribunal administratif a tranché ce mercredi 25 février 2026 : la chasse aux tangues reste bien autorisée pour la saison 2026. L'ordonnance a été publiée dans le cadre de la procédure en référé engagée par l’association One Voice visant à suspendre l’arrêté préfectoral encadrant la chasse au tangue. La juridiction a rejeté cette demande.

"Cette décision confirme plusieurs éléments essentiels relatifs à la gestion de l’espèce à La Réunion", estime la fédération départementale des chasseurs de La Réunion.

L’arrêté contesté ouvre la chasse aux tangues du 15 février au 11 mars 2026 avec interdiction de tuer les femelles et les petits non sevrés, puis du 14 mars au 15 avril 2026 sans restriction particulière.

L'association One Voice avait déposé un référé devant le tribunal administratif "contre l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 autorisant la chasse aux tangues du 15 février au 15 avril 2026" et demandait la suspension "en urgence" de ce texte.

"Le tangue n’est ni une espèce protégée ni une espèce menacée, les données examinées montrent une population abondante, avec des prélèvements stables dans le temps, la période de chasse intervient après le pic des naissances et avant l’entrée en torpeur de l’espèce, la réglementation encadre strictement la pratique, notamment par l’interdiction de prélever les femelles et les juvéniles, l’arrêté préfectoral n’est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l’équilibre de l’espèce, la condition d’urgence n’étant pas caractérisée", liste la fédération.

En conséquence, l’arrêté préfectoral demeure pleinement applicable.

Cette décision "s’inscrit dans la continuité d’un travail de fond mené depuis plusieurs années, reposant sur des études scientifiques et sur des données robustes issues des carnets de prélèvements des chasseurs qui ont permis de replacer le débat sur la réalité du terrain et les faits objectivés", estime la fédération.



Elle remercie "l’ensemble des services de l’État pour la qualité du travail technique conduit dans ce cadre, ainsi que tous les partenaires engagés de longue date aux côtés d’une chasse encadrée et responsable notamment l’ONF, l’Office français de la biodiversité, la Louveterie et le Parc national de La Réunion".

- Plusieurs recours déposés -

Ce n'est pas la première fois que l'association tente de faire suspendre la saison de chasse. En 2024, la saison de chasse avait été suspendue par le tribunal administratif le 12 février 2024, à la suite d’un recours en référé déposé par l’association One Voice. L’interdiction portait sur la protection des femelles en gestation et des jeunes, un argument qui avait convaincu la juridiction

Après plusieurs semaines d’attente, un nouvel arrêté préfectoral avait finalement permis une reprise tardive, le 15 mars 2024, avec des règles assouplies pour compenser les semaines perdues.

Cette suspension avait provoqué la colère des chasseurs, qui s’étaient mobilisés devant la préfecture. Plusieurs responsables politiques, dont le député Frédéric Maillot, avaient également pris position en faveur de la chasse au tangue, dénonçant l’ingérence d’associations extérieures à l’île.

En avril 2024, elle avait tenté d’obtenir, cette fois, une interdiction définitive de la chasse aux tangues, dénonçant des "méthodes inadmissibles".

