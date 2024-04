Les chasseurs réunionnais peuvent continuer à chasser le tangue

La Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion souhaite vous informer que le Juge des référés a rejeté la requête de l’association One Voice souhaitant suspendre, à nouveau, l’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse au Tangue (Photo rb/www.imazpress.com)

Nous sommes fiers de pouvoir dire aux chasseurs réunionnais qu’ils peuvent continuer à chasser jusqu’à la fin de la période de chasse.



Nous nous sommes tenus aux côtés de Monsieur le Préfet et de la DEAL pour protéger notre patrimoine culturel qu’est la chasse Tangue. Nous avions entendu et suivi les recommandations du jugement du 12 février dernier, c’est donc en toute logique que le Juge a statué en notre faveur ce 5 mars.



Si les intentions de One Voice n’étaient pas claires pour certains, elles le sont maintenant. Cette association anti-chasse souhaite tout simplement interdire totalement la chasse au Tangue à La Réunion. Pour preuve, aucune période de chasse ne semble trouver grâce à ses yeux.



Ne vous méprenez pas, le Tangue n’est qu’un outil pour des desseins plus grands.



Partout en France, que ce soit en métropole ou dans les outre-mer, elle essaie d’instrumentaliser les tribunaux pour faire interdire toute forme de chasse même si cela va à l’encontre de la protection de l’environnement et de la biodiversité.



Nous remercions le Préfet, la DEAL ainsi que nos avocats pour leur soutien et leur travail.



Nous savons que la route est encore longue et qu’ils ne s’arrêteront pas là. De notre côté, nous ne lâcherons rien et nous protégerons, coûte que coûte, notre patrimoine culturel réunionnais.

Patrick Beaudron

Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion