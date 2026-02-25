Sainte-Marie : visé par une plainte pour menace de violences sexuelles, le militant d'un candidat publie des caricatures racistes de candidates

Déjà visé par une plainte pour violences sexuelles déposée par Céline Sitouze en novembre 2025, un militant d'un candidat à la mairie de Sainte-Marie, continue de publier des caricatures de candidates aux municipales, cette fois-ci grimées en singe (Photo D.R)

Ce lundi 23 février 2026, c'est semble-t-il à Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis candidate à sa réélection, que ce militant farouche a décidé de s'attaquer.



Entre moult publications sur les "francs-maçons" qui soutiendraient la maire sortante, et le débat télévisé opposant les candidats pour Saint-Denis, le militant a publié un montage d'un singe drapé d'une écharpe de maire tricolore, et d'un collier de perle, chevauchant un requin. En description, on peut y lire "Madame la Maire sur un requin".





Il y a une dizaine de jours, ces caricatures avaient déjà visé Céline Sitouze, comme indiqué par Le Tangue le 12 février dernier. Cette fois-ci, le militant avait publié un montage d'un orang-outang, portant des escarpins et un sac rouge, avec comme description : "n’importe quelle macrelle y veut dirige une Mairie, elle aime la politique la politique y aime pas zot."

Cette dernière leur a par ailleurs indiqué de pas souhaiter porter plainte une seconde fois, "imaginant qu’il lui sera difficile de prouver que c’est bien elle qui est ainsi caricaturée", précisent nos confrères.

Ces publications, générées par intelligence artificielle, pullulent sur sa page Facebook. Elles visent pêle-mêle Céline Sitouze, Ericka Bareigts, mais aussi d'autres candidats de gauche comme Frédéric Maillot.

Contactée par Imaz Press Réunion, la candidate à la mairie de Sainte-Marie "constate que ce monsieur continue, même s'il a été convoqué au commissariat suite à la publication de la première vidéo, à publier des contenus racistes et sexistes".

Si ce dernier ne s'est pas rendu à sa première convocation, étant hors département, "une nouvelle convocation aura lieu en avril", précise Céline Sitouze, qui espère un rappel à la loi.

"Ça n'a pas l'air de l'embêter plus que ça. Il n'arrête pas avec ces caricatures, et je suis certaine que cela me vise", affirme-t-elle. "Le but est de me dénigrer, ainsi que d'autres candidates. Cela donne une idée du caractère raciste et sexiste de ce militant, qui vise principalement les femmes noires se présentant au poste de maire."

"Que ce soit à mon encontre ou à celle d'une autre femme, il continue et je constate que le candidat qu'il n'arrive pas à y mettre un stop", dénonce la candidate. "Soit il est de connivence et ça l'arrange, soit il n'a aucun contrôle sur ses militants. Dans les deux cas cela est un problème : nous sommes responsables de ce que publient nos équipes", estime Céline Sitouze. Pour cette dernière, ces publications "ont pour but de nous fragiliser et nous éloigner du combat politique, mais c'est mal me connaître".

- Seule l'UFR réagit -

L'Union des femmes réunionnaises est l'unique instance à avoir réagi, exprimant "sa plus vive indignation suite à la diffusion d’un photomontage sexiste et profondément dégradant".

"Cette caricature constitue une violence symbolique grave. Elle procède à une déshumanisation intolérable, mêlant sexisme et racisme, qui vise à humilier les femmes. Honte à ce militant connu pour ses vidéos infâmes et ses insultes ! Honte au candidat et au parti qu’il soutient !", a dénoncé l'UFR.

Le manque de réactions n'étonne cependant pas Céline Sitouze. "Certains ne se sentent pas concernés, d'autres estiment que ce ne sont pas leurs affaires. A mes yeux, ne rien dire revient à valider."



Il faut tout de même rappeler que les comparaisons entre les personnes noires et les singes s'inscrivent dans une longue lignée de théories racistes, que l'on retrouve depuis le 18ème siècle et qui perdurent jusqu'aujourd'hui.



Pas plus tard qu'en 2024, le directeur de la publication de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute, Jean-Marie Molitor, a été condamné à 10.000 euros d'amende pour sa Une qui avait comparé l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira à un singe.



Cette campagne municipale n'était déjà pas très glorieuse. Mais les militants de toutes parts semblent désormais redoubler d'effort pour gagner la palme des publications les plus abjectes. Sans que cela fasse réagir plus que cela les candidats.



La Rédaction d'Imaz Press Réunion