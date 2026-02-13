Dénonciation d’une caricature sexiste, raciste et déshumanisante

L’UFR exprime sa plus vive indignation suite à la diffusion d’un photomontage sexiste et profondément dégradant visant une candidate aux municipales à Sainte-Marie, représentée sous en orang-outang, chaussée d’escarpins et d’un sac à main rouges (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette caricature constitue une violence symbolique grave. Elle procède à une déshumanisation intolérable, mêlant sexisme et racisme, qui vise à humilier les femmes.

Honte à ce militant connu pour ses vidéos infâmes et ses insultes ! Honte au candidat et au parti qu’il soutient !

L’UFR rappelle que la campagne électorale ne saurait servir de terreau à l’injure, à la haine et à l’atteinte à la dignité humaine. Ces pratiques barbares n’ont pas leur place dans le débat démocratique à La Réunion.

Nous exprimons notre pleine solidarité avec la candidate visée et réaffirmons notre détermination à combattre toutes les formes de violences sexistes, symboliques ou directes, qui cherchent à dissuader les femmes de prendre leur place dans l’espace public.

Nous appelons les électrices et électeurs à ne pas donner leur bulletin de vote aux candidats et organisations politiques qui ne respectent pas les Réunionnaises et Réunionnais.

L’Union des Femmes Réunionnaises.