Tangue : la chasse ouverte pour réguler la population de cette espèce exotique

À compter de ce dimanche 15 février 2026 et jusqu'au mercredi 15 avril 2026, la chasse aux tangues est ouverte. Mais uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Les heures quotidiennes de chasse sont fixées du lever au coucher du soleil. Le prélèvement des juvéniles et des femelles est interdit. Pendant cette période, il est strictement interdit de prélever les femelles et les jeunes non sevrés identifiables par la présence de 5 bandes claires longitudinales (Photo : Fédération de chasse de La Réunion)

L'encadrement de l'exercice de la chasse aux tangues limite cet exercice à des périodes bien définies et restrictives en conformité avec les textes réglementaires nationaux.

- Un prélèvement des tangues pour réguler leur population -

Le tangue est une espèce introduite sur le territoire de La Réunion. Cela se vérifie dans l’intention même de son introduction dans les différentes îles des Mascareignes, dont La Réunion en 1801, puisque le but était de nourrir les travailleurs des plantations.

À La Réunion, il est suspecté d’entrer en compétition pour l’habitat avec les oiseaux marins qui nichent dans des terriers et d’exercer de la prédation sur les œufs et les poussins du Puffin du pacifique, espèce indigène de La Réunion, et du Pétrel noir de Bourbon, espèce endémique de l’île et en danger critique d’extinction.

"Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose", précise la préfecture.

La chasse tangue permet la régulation de l'espèce. "Cette autorisation de chasse au sein d’un Parc National traduit bien la volonté et la nécessité de réguler les espèces non indigènes", indique la préfecture.

Le tangue est une espèce extrêmement prolifique. C’est le mammifère présentant les plus grandes portées au monde. Après chaque saison de reproduction, la population pourrait être multipliée par quatre.

Le nombre d’individus déclarés chassés était de respectivement 48.695 en 2023 et 48.900 et 2022.

- 13 lots ouverts pour la chasse tangue -

13 lots sont ouverts, pour une surface totale de 25.367 ha :

· Salazie, lot n° 3

· Piton de l’eau, lot n° 6

· Rivière des Remparts, lot n° 8

· Haut-Sous-Le Vent, lot n° 12

· Le Brulé (Haut de St Denis), lot n° 14

· Bébour, Grand Etang, lot n° 18

· Cratère et Dioré, lot n° 21

· Plaine des Palmistes, lot n° 5

· Rivière Langevin, lot n° 7

· Cilaos, lot n° 11

· Les Makes, lot n° 13

· Bélouve, lot n° 16

· Grand Brulé (Volcan), lot n° 20

La fermeture temporaire du lot n °9 de l’Entre-Deux est prolongée pour la saison de chasse 2026.

La licence de chasse du lot 12 (les Hauts sous le vent) et la licence forfait des 13 lots permettra la chasse au petit gibier à plumes et au lièvre, uniquement sur le lot 12 et pendant la période d’ouverture spécifique à ces gibiers.

Une carte des lots de chasse sera remise à l’achat des licences.

- Un carnet de prélèvement à remplir par les chasseurs -

Un carnet de prélèvement individuel et nominatif est remis par la fédération départementale des chasseurs, sur demande des chasseurs ayant leur validation à jour.

Le carnet est à récupérer au bureau de Saint-Denis ou de l’Étang-Salé. Il est possible d’utiliser l’application ChassAdapt, alternative numérique au carnet de prélèvement papier. Une seule option (version papier original ou numérique) peut être utilisée au cours d’une saison de chasse, pour un chasseur donné.

Afin de mieux connaître les effectifs et les prélèvements de ces espèces, le port, le remplissage et le retour de ce carnet sont obligatoires pour le tangue, selon les modalités suivantes :

• Le port du carnet, papier ou numérique, est obligatoire pendant l’acte de chasse ;

• Le remplissage du carnet, papier ou numérique doit être réalisé de manière lisible au moment même de la capture du tangue;

• En ce qui concerne le carnet de prélèvement papier, les différents volets du carnet doivent être retournés à la fédération départementale des chasseurs au plus tard un mois après la fin de la saison de chasse de l’espèce concernée, à savoir avant le 15 mai 2026 pour le tangue.

- Des sanctions prévues en cas de non-respect de la chasse tangue -

Dans la nuit de vendredi 6 février au samedi 7 février 2026, une opération nocturne de lutte anti-braconnage du tangue a été menée sur les secteurs de la Plaine des Cafres, de la Plaine des Palmistes et du massif de Bébour- Bélouve, sous le pilotage de l’Office français de la biodiversité. 19 personnes ont été contrôlées. Six procédures ont été engagées et une trentaine de tangues ont été saisis. Les personnes concernées seront convoquées pour être entendues.

Le non-respect de ces règles est passible des sanctions prévues à l’article R.428-17 du code de l’environnement. Par ailleurs, les chasseurs n’ayant pas retourné leur carnet papier à la fin de la saison de chasse 2026 ne s’en verront pas délivrer de nouveau pour l’année 2027 et ne pourront pas utiliser l’application numérique. Ils ne pourront donc pas chasser les espèces concernées par le carnet non rendu.

Il est interdit de transporter, mettre en vente, détenir pour la vente, vendre et acheter du tangue, mort ou vivant en dehors de la période de chasse autorisée et au-delà de quinze jours après la date de fermeture de la chasse de ces espèces.

