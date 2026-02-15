[Photos] Saint-Pierre : Émeline K/Bidi, candidate aux municipales, dévoile son projet pour la ville

Ce dimanche 15 février 2026, la députée Émeline K/Bidi, candidate à la mairie de Saint-Pierre, a détaillé devant 1.200 personnes son programme pour la ville. Plusieurs élus et dirigeants de l'Union des forces progressistes sont venus lui apporter leur soutien. Huguette Bello, présidente de Région, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et Claude Hoarau, ancien maire de Saint-Louis, étaient notamment présents au meeting tenu à la Ligne Paradis. Les élections auront lieu le 15 mars et le 22 mars. Plus d'informations à venir(Photo : Eg/www.imazpress.com)