Saint-Denis : soupçonné d'avoir poignardé à mort son beau-père, un jeune homme placé en détention

Le jeune homme de 17 ans soupçonné d'avoir poignardé à mort son beau-père ce jeudi 12 février à Saint-Denis, a été mis placé en détention provisoire ce samedi 14 février. Il a été mis en examen pour assassinat (Photo sly/www.imazpress.com)

Les faits se sont produits jeudi après-midi "dans un contexte de différend familial" ont indiqué les enquêteurs. Une rixe violenté a opposé le jeune homme et son beau-père dans l'appartement familial situé au 4ème étage d'un une résidence de la rue Nantier Didier, à Saint-Denis.

Au cours de l’altercation, l'homme a reçu plusieurs dizaines de coups de couteau. Il a tenté de s'enfuir mais il a chuté sur le palier du 3ème étag et n’a pas survécu à ses blessures. Suspecté d’être l’auteur de ce déchaînement de violence, le jeune homme avait été interpellé sur place. Il n'avait pas opposé de résistance.

Les circonstances exactes de ce drame restent toujours à derteminer avec exactitude.

