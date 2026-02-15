Troisième journée d’éruption pour le Piton de la Fournaise, le front de la coulée est à 2,2 km de la RN2

Ce dimanche 15 février 2026, l’éruption du Piton de la Fournaise entre dans sa troisième journée. Dans la nuit de samedi, la lave était à 2,2 km de la route nationale 2, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Une seule fissure est toujours active. L'accès à l'enclos est interdit au public (Photo : rb www.imazpress.com)

Sur les quatre fissures qui se sont brusquement ouvertes à 9h25 ce vendredi 13 février 2026, "une seule est encore active" a constaté l'OVPF dimanche matin.

"La fissure est située à proximité du Piton Morgabim sur le flanc sud-sud-est, où les fontaines de lave édifient progressivement un cône éruptif et quelques levées" expliquent les scientfiques.

"Cette nuit les parties actives de la coulée se concentraient en haut des Grandes Pentes. L’intensité du trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) a diminué d’un facteur 2 au cours des dernières 24 heures a précisé l'OVPF dans son bulletin. Regardez.

- L'ouverture de nouvelles fissures n'est pas exclue -

"Du fait de la persistance d’une activité sismique sous le sommet montrant que le système d’alimentation reste sour pression

de nouvelles ouvertures de fissures restent possibles dans les prochaines heures, notamment plus en aval" prévient ce dimanche matin l'OVPF qui "reste en veille continue pour suivre la situation".

- Le front de coulée a atteint le bas des grandes pentes -

Après une soirée de samedi où les nuages ont caché en partie l’éruption, les Réunionnais et les touristes espèrent pouvoir profiter du spectacle ce dimanche 15 février.

Pour rappel, en fin de journée samedi "le front de coulée avait atteint la zone de replat en bas des grandes pentes" indiquait à Imaz Press Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'université de La Réunion.

Le front avait progressé de 500 mètres depuis le samedi matin. Il se trouvait alors à environ 3 km de la RN2 après avoir progressé de 300 mètres en 8 heures dans la nuit de vendredi à samedi.

La coulée se trouve maintenant dans "un secteur moins en pente et plus végétalisé. Cette végétation va mécaniquement ralentir la coulée et en même temps lui faire conserver sa chaleur en raison du brûlage des arbres" détaille Nicolas Villeneuve.

Quant à savoir si la lave atteindra ou pas la mer, le scientifique souligne :"s'il n'y a pas de regain d'activité, la pente où se trouve la coulée étant moins importante on peut s'attendre à un ralentissement, s'il y a un regain d'activité tout peut changer"

- Des images réalisées par Imaz Press dès le début de l'éruption -

Premier média à avoir annoncé l'entrée en éruption du Piton de la Fournaise, Imaz Press a aussi très vite réalisé des images aériennes de l'événement

Voici les premières images réalisées par notre photojournaliste. Regardez.

- Une éruption surprise -

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026.

La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Quatre fissures étaient alors ouvertes, deux restent actives dans l'après-midi.

Le préfet a déclenché en urgence l’alerte 2.1 Orsec "volcan : éruption dans l’enclos". L'accès à l'enclos est interdit au public.

Depuis le vendredi 13 février 2025, les services de l’État encadrent les déplacements et les stationnements dans le secteur de la route des Laves.

- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

