BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 février 2026 : - Volcan : Troisième journée d’éruption pour le Piton de la Fournaise, le front de la coulée est à 2,2 km de la RN2 - Tangue : la chasse ouverte pour réguler la population de cette espèce exotique - Décès du jeune Quentin, grièvement blessé lors d'une agression à Lyon - Insolite : un sac de nuggets pour le chien Nuggets, record de chasse d'eau, il refuse de se couper les cheveux - En Chine, l'art religieux, un commerce en voie de disparition - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : un réveil ensoleillé avant le retour des nuages (Photo www.imazpress.com)

Ce dimanche 15 février 2026, l’éruption du Piton de la Fournaise entre dans sa troisième journée. Dans la soirée, la lave était à 2,5 km de la route nationale 2. "En fin d'après-midi le front de la coulée se trouvait à environ 2,5 km de la RN2" indiquait à Imaz Press, Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'université de La Réunion. La lave avait alors progressé de 500 mètres depuis le début de la matinée et se situait alors "à environ 3 km de la RN2" avait noté l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Pour rappel, l'éruption a débuté le vendredi 13 février 2026, à la grande surprise des Réunionnais. (OVPF)

À compter de ce dimanche 15 février 2026 et jusqu'au mercredi 15 avril 2026, la chasse aux tangues est ouverte. Mais uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Les heures quotidiennes de chasse sont fixées du lever au coucher du soleil. Le prélèvement des juvéniles et des femelles est interdit. Pendant cette période, il est strictement interdit de prélever les femelles et les jeunes non sevrés identifiables par la présence de 5 bandes claires longitudinales.

Le parquet de Lyon a annoncé samedi à l'AFP le décès de Quentin, un étudiant de 23 ans qui était hospitalisé depuis jeudi à Lyon dans un état grave, après une violente agression en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026, le voici. Au drive d’un McDonald’s, un carlin prénommé Nugget est reparti avec un sac entier de nuggets. Le Super Bowl a battu le record de tirage de chasses d'eau à la fin du show. Frank Ilett, également connu sous le nom de The United Strand refuse de se couper les cheveux tant que son équipe n'a pas gagné 5 matchs de suite.

Dans un atelier faiblement éclairé de l'est de la Chine, un artisan mesure et façonne un bloc de bois pour en faire un pied, sous le regard de dizaines de statues de Bouddha grandeur nature à moitié achevées.

Matante Rosina termine le week-end avec une note lumineuse. Ce dimanche 15 février 2026, le soleil brille sur toute l’île au petit matin, avec des températures de saison, ni trop chaudes ni trop fraîches : juste comme il faut. Dans l’après-midi, les nuages reprennent doucement leurs habitudes dans l’Ouest et les hauteurs, apportant quelques averses ici et là. L’alizé d’Est continue de souffler sur les côtes Nord, avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. Une fin de week-end équilibrée, entre lumière et fraîcheur passagère. Matante Rosina range sa boule de cristal après un week-end agréable, fait de soleil, de nuages… et peut-être d’un peu d’amour dans l’air.