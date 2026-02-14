À retenir ce soir : le volcan à 2,5 km de la RN2, vigilance jaune fortes pluies, soufre et cheveux de Pelé, municipales : Patricia Profil à Bras-Panon, Bachil Valy à l'Entre-Deux

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 février 2026 : - [Photos - Vidéos] Le front de la coulée continue d'avancer et se trouve environ 2,5 km de la RN2 - Météo : le sud et l'ouest de l'île ne sont plus concernés par la vigilance jaune fortes pluies et orages - Volcan : appel à la vigilance contre le dioxyde de soufre et les cheveux de Pelé - Municipales 2026 : Patricia Profil présente son programme pour Bras-Panon - Municipales 2026 : maire depuis 25 ans, Bachil Valy annonce sa candidature à l'Entre-Deux

Deuxième éruption pour le volcan ce samedi 14 février 2026. "En fin d'après-midi le front de la coulée se trouvait à environ 2,5 km de la RN2" indique à Imaz Press, Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'université de La Réunion. La lave a progressé de 500 mètres depuis le début de la matinée. Elle se situait alors "à environ 3 km de la RN2" avait noté l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Sur les quatre fissures qui se sont brusquement ouvertes à 9h25 vendredi, "une seule est encore active" a constaté l'OVPF. L'accès à l'enclos reste interdit au public par arrêté préfectoral. Un plan de circulation et du stationnement a été mis en place pour permettre "un accès (des spectateurs - ndlr) à la zone dans les meilleures conditions de sécurité" informe la préfecture

Météo France Réunion vient de modifier les zones de l'île concernées par la vigilance jaune fortes pluies et orages. Désormais, seuls le nord, l'est et le sud-est son en vigilance jaune, qui sera levée demain dimanche 15 février 2026 à 7h.

Les personnes souffrant de pathologies cardiaques et respiratoires, et les femmes enceintes doivent être vigilantes si elles décident de s'approcher des coulées de lave. Dans un communiqué commun, la préfecture, Atmo (association agréée de surveillance de la qualité de l'air) et l'ARS rappellent les règles de sécurité et demandent aux personnes jugées vulnérables, de demander l'avis de leur médecin avant de se déplacer vers la route des laves. Attention également aux cheveux de Pélé, fibres de verre volcanique sous forme de fins filaments de lave qui peuvent retomber. Nous publions, ci-dessous, le communiqué.

Ce vendredi 13 février 2026, Patricia Profil, candidate à la mairie de Bras-Panon, a présenté pour la première fois son programme à ses militants, lors d’un meeting organisé au sein de sa permanence. "Près de 200 Panonnais ont répondu présents, remplissant entièrement la salle dans une ambiance chaleureuse portée par le maloya, témoignant d’un réel intérêt pour cette première candidature fondée sur la proximité, l’action concrète et l’écoute du terrain" écrit l'équipe de campagne de la candidate

C’est devant ses amis et ses militants que Bachil Valy, maire sortant de L'Entre-Deux, a officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales et communautaires. Ce samedi 14 février 2026, 600 personnes sont venues écouter le candidat. En 2020, il était réélu pour un quatrième mandat à l'Entre Deux.