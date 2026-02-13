Piton de la Fournaise : la coulée se situe à environ 3 km de la RN2, une seule fissure reste active

Le front de coulée se situait ce samedi matin à environ 3 km de la RN2 et se propageait lentement. Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Ce samedi, l'éruption continue. L'accès à l'enclos reste interdit au public. Afin de permettre un accès du public à la zone dans les meilleures conditions de sécurité, le préfet a mis en place d’un dispositif de gestion de la circulation et du stationnement encadré (Photos : rb/www.imazpress.com)

De nombreux Réunionnais ont déjà pu profiter du spectacle, le Piton de la Fournaise entame ce samedi 14 février 2026 sa deuxième journée d’éruption. C’est donc un week-end qui s’annonce chargé sur les routes du sud, le préfet Patrice Latron demande donc à tous de respecter les consignes en vigueur en matière de stationnement et de circulation dans le secteur.

Ce samedi 14 février 2026, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) nous informe qu'il ne reste plus qu’une seule fissure active, celle située à proximité du Piton Morgabim sur le flanc sud-sud-est.

"Du fait de la persistance d’une activité sismique, de nouvelles ouvertures de fissures restent possibles dans les prochaines heures, notamment plus en aval. L’OVPF-IPGP reste en veille continue pour suivre la situation."

Le bulletin de la matinée, publiée à 6h30, indique : "Hier en fin d’après-midi, les coulées de lave ont atteint les Grandes Pentes. Après un début de propagation rapide en début de soirée, le front de coulée se propage depuis 22h très lentement, avec une avancée d’environ 300 m entre 22h et 6h. Il se situait à environ 3 km de la RN2 ce matin."

- Une ou plusieurs fissures ouvertes sur le flanc sud -

"L'analyse des données et les observations depuis nos caméras montrent que la ou les fissure(s) éruptives se sont ouvertes proche du sommet au flanc sud du volcan" notent les volcanologues.

- L'accès à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise est interdit -

Les gendarmes du PGHM et les agents de l’ONF ont procédé à des reconnaissances et à l’évacuation des randonneurs présents dans l’enclos.

"L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise, partie haute, partie basse, grandes pentes, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre" détaille la préfecture dans un communiqué publié vers 11 heures ce vendredi.

Le préfet rappelle aussi que "le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture" et qu'à "ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation".

La préfecture demande "d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation".

À ce stade, l’éruption est visible depuis le Piton de Bert, et nécessite environ une heure de marche aller et autant pour le retour. La marche pour la zone de visibilité de l’éruption constitue donc une randonnée et nécessite un matériel adapté (vêtements chauds et de pluie, chaussures adaptées, lampe, batterie, carte…), une préparation complète, et une bonne condition physique.

- Un dispositif de gestion de la circulation et du stationnement encadré -

Afin de permettre un accès du public à la zone dans les meilleures conditions de sécurité, le préfet décide de la mise en place d’un dispositif de gestion de la circulation et du stationnement encadré, par la gendarmerie nationale en lien avec la commune du Tampon.

À ce titre, le stationnement sur la route forestière n°5 du Volcan sera toléré sur un seul côté sous le contrôle des forces de l’ordre, afin de permettre le maintien d’un axe d’évacuation des véhicules et le passage des véhicules de secours.



Le préfet appelle les visiteurs à respecter la signalisation, les consignes des forces de l’ordre et à ne pas stationner en dehors des zones tolérées, afin d’assurer la sécurité de chacun et de permettre aux secours de circuler.

Un dispositif prévisionnel de secours est mis en place par le SDIS de la Réunion pour répondre aux éventuelles urgences locales.

- Le volcan entre en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

