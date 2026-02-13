À la une de ce samedi : l'éruption se poursuit, Saint-Valentin, Daniel Alamélou, rétro, compter les oiseaux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 février 2026 : - Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit ce samedi 14 février - La Saint-Valentin : fête des amoureux et des cadeaux tout pourris - Municipales à Sainte-Suzanne : Daniel Alamélou mise sur la proximité, l'ancrage local et la rigueur financière - La rétro de la semaine : accident d’hélicoptère, Gezani menace Madagascar, dégâts à Tamatave, 30 morts dans la Grande Île et prédire les éruptions - Compter les oiseaux pour mieux les protéger - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : une Saint-Valentin entre soleil et averses d’amour (Photo www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Ce samedi, l'éruption continue. L'accès à l'enclos est interdit au public. Afin de permettre un accès du public à la zone dans les meilleures conditions de sécurité, le préfet a mis en place d’un dispositif de gestion de la circulation et du stationnement encadré.

Une fête qui porte le nom d’un prêtre qui a été décapité, rien de mieux pour célébrer l’amour. Dans de nombreux pays du monde, le 14 février est la journée des amoureux, des achats de dernière minute et des restaurants qui affichent complet. Pour ceux qui n’ont pas pensé à réserver, il restera l’option pains-bouchons gratinés trois sauces : après tout, ne dit-on pas "peu importe le plat, c’est la compagnie qui compte" N’est-ce pas ?

Avec près de 10 candidats en lice pour les prochaines élections municipales dans la commune de Sainte-Suzanne, la course s'annonce rude. Parmi les prétendants à l'écharpe, Daniel Alamélou, candidat "sans étiquette", s'active sur le terrain depuis l'annonce de sa candidature en octobre 2025.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026 :

• Lundi 9 février - Accident d’hélicoptère à la Plaine-des-Cafres : pronostic vital engagé pour une personne, trois blessés graves, trois blessés légers

• Mardi 10 février - Gezani s'est intensifié au stade de cyclone tropical et menace sérieusement la côte est de Madagascar

• Mercredi 11 février - À Madagascar, Gezani a frappé de plein fouet la deuxième ville du pays, provoquant d'importants dégâts

• Jeudi 12 février - Cyclone à Madagascar : plus de 30 morts, Tamatave, la deuxième ville du pays "détruite à 80%"

• Vendredi 13 février - La méthode jerk : une avancée mondiale dans la prédiction des éruptions

Mésange bleue, martinet noir, verdier d'Europe: les oiseaux communs des parcs et jardins se raréfient. Pour quantifier le phénomène, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) organise ce week-end un vaste comptage citoyen, pour aider à la mise en place de mesures de protection et sensibiliser le public.

Pour ce samedi 14 février 2026, jour des cœurs et des bouquets, Matante Rosina sourit : Cupidon devra composer avec quelques nuages. Le matin, l’Est reçoit quelques petites averses timides. L’après-midi, ce sont les hauteurs de l’Ouest et du Sud qui voient fleurir les nuages, avec des averses parfois bien décidées, et même un petit risque orageux, histoire de faire battre les cœurs un peu plus fort. Quelques débordements sont possibles vers les côtes voisines. L’alizé d’Est continue de souffler sur les côtes Nord et Sud avec des rafales entre 50 et 60 km/h. En mer, la houle de Sud s’amortit vers 1 mètre. Une mer peu agitée à agitée, parfaite pour une balade romantique… mais prudente tout de même.