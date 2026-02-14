Municipales 2026 : Patricia Profil présente son programme pour Bras-Panon

Ce vendredi 13 février 2026, Patricia Profil, candidate à la mairie de Bras-Panon, a présenté pour la première fois son programme à ses militants, lors d’un meeting organisé au sein de sa permanence. Près de 200 Panonnais ont répondu présents, remplissant entièrement la salle dans une ambiance chaleureuse portée par le maloya, témoignant d’un réel intérêt pour cette première candidature fondée sur la proximité, l’action concrète et l’écoute du terrain.(Photo : D.R)

Pour cette première prise de parole publique, la candidate a choisi une présentation claire, sous forme de carte mentale, organisée autour de sept piliers d’action : agriculture, sport, économie, social, culture, tourisme et sécurité. Nous partageons, ici son communiqué.

"Je ne promets pas des projets pharaoniques ou des équipements hors de portée. Je veux des solutions utiles, visibles et rapides pour la vie quotidienne des Panonnais" explique Patricia Profil.

La candidate a insisté sur la nécessité d’un travail étroit avec l’intercommunalité, le Département et la Région, afin de mobiliser efficacement les dispositifs existants plutôt que de multiplier les annonces sans financement.

La jeunesse comme priorité de mandat : Bras-Panon candidat au dispositif Lespasclés Moment central du meeting : la présentation d’un projet structurant pour la jeunesse panonnaise, fondé sur la candidature de la commune au dispositif régional Lespasclés, dédié à l’accompagnement des jeunes en décrochage ou sans solution.

Dans un territoire rural particulièrement touché par les difficultés d’insertion des 16-25 ans, ce dispositif permettrait de financer un diagnostic permanent et un accompagnement renforcé, avec jusqu’à 50.000 € par an, complétés par une aide supplémentaire pouvant atteindre 25.000 € lorsque l’accompagnement est confié à des associations d’éducation populaire.

- "Aucun jeune ne doit rester invisible à Bras-Panon." -

"Avec Lespasclés, nous irons vers eux, dans les quartiers, pour leur redonner un chemin, une formation, un avenir" dit la candidate.



Elle prévoit la création d’un Espace Lespasclés – Jeunes de proximité, articulé avec la Mission locale, les établissements scolaires, les associations et les services communaux, afin d’organiser un parcours complet : diagnostic, ateliers d’accompagnement, puis orientation vers la formation ou l’emploi.

"La jeunesse n’est pas un problème à gérer, c’est une force à accompagner. Notre responsabilité, c’est d’ouvrir des portes concrètes."

- Une équipe issue du terrain et des engagements du quotidien -

Cette première candidature s’appuie sur une équipe de proximité, représentative de la diversité des parcours panonnais.

Plusieurs colistiers ont pris la parole, dont :

Frédérique Ludel, pompier

Élodie Picard, AESH

Chloé Duveriller, jeune assistante RH

Autant de témoignages illustrant une volonté commune de service, de solidarité et d’action locale.

Directrice d’école et enseignante de formation, Patricia Profil a rappelé son attachement à l’éducation et à l’accompagnement des familles :

"Toute ma vie professionnelle a été tournée vers les enfants et les familles. Être maire, pour moi, c’est prolonger cet engagement à l’échelle de toute la commune."

- Sport, cohésion et accès pour tous : le futur Pass Panonnais -

Parmi les mesures concrètes présentées figure la création d’un Pass Panonnais, destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous les habitants, en particulier les jeunes. Une proposition soutenue par le champion olympique Daniel Sangouma, colistier de la candidate.

"Le sport protège, rassemble et construit. À Bras-Panon, il doit devenir un droit accessible à chaque enfant explique Daniel Sangouma.

- Redynamiser l’agriculture panonnaise -

À Bras-Panon, l’agriculture doit redevenir un moteur d’avenir, d’emploi local et d’autonomie alimentaire. Dès le début du mandat, une charte agricole sera construite avec des agriculteurs, afin de définir les priorités de production, soutenir les exploitations, faciliter la transmission aux jeunes et développer les circuits courts.

La candidate ajoute : "l’agriculture doit redevenir une fierté et une force économique pour Bras-Panon. Rien ne se fera sans les agriculteurs, tout se fera avec eux."

Elle encouragera la diversification des cultures nourricières et mènera une campagne de revalorisation des terres agricoles en friche, mises à disposition de jeunes agriculteurs, en cohérence avec le plan d’action intercommunal. L’objectif est clair : produire localement, créer de l’activité et préparer l’alimentation de demain. Chaque terrain agricole laissé à l’abandon doit redevenir une opportunité d’installation pour un jeune agriculteur et une source de production locale pour Bras-Panon.

Aucune terre agricole ne doit rester abandonnée quand des jeunes veulent produire, travailler et nourrir Bras-Panon.

"L’autonomie alimentaire n’est pas un slogan, c’est une responsabilité envers notre territoire et nos enfants"

Enfin, la municipalité s’engagera pour atteindre 30 % de produits panonnais dans les cantines, afin de soutenir durablement la production locale tout en améliorant la qualité alimentaire des familles : "nourrir nos enfants avec ce que produit notre terre, c’est soutenir nos agriculteurs, notre santé et notre économie."

- Une ligne claire pour Bras-Panon : proximité, efficacité, humanité -

À travers ce premier meeting, Patricia Profil a posé les bases d’une campagne centrée sur le quotidien des habitants, la jeunesse et la solidarité territoriale.

"Mon projet est simple : remettre l’humain, la proximité et l’efficacité au cœur de l’action municipale. Bras-Panon mérite une équipe qui agit, pas une équipe qui promet."

La dynamique de campagne est désormais lancée à un mois du scrutin municipal.