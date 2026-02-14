Municipales 2026 : maire depuis 25 ans, Bachil Valy annonce sa candidature à l'Entre-Deux

C’est devant ses amis et ses militants que Bachil Valy, maire sortant de L'Entre-Deux, a officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales et communautaires. Ce samedi 14 février 2026, 600 personnes sont venues écouter le candidat. En 2020, il était réélu pour un quatrième mandat à l'Entre Deux. (Photo : D.R)

Entouré de ses colistiers et de nombreux habitants, il a tenu à exprimer avec émotion son profond attachement à la population et au territoire.

"Depuis 25 ans, vous m’accordez votre confiance et je vous en suis profondément reconnaissant. C’est cet amour pour notre commune et pour chacun d’entre vous, que j’ai la force et l’envie de poursuivre le travail engagé", a-t-il déclaré.

Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de fidélité, il a salué la relation de proximité construite avec les habitants au fil des années, réaffirmant sa volonté de continuer à servir la commune avec engagement, humilité et détermination, aux côtés d’une équipe rassemblée et renforcée."