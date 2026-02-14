TOUTE L’ACTUALITÉ
Sainte-Marie : accident entre une voiture et un scooter à la Rivière des Pluies, circulation fortement perturbée

  • Publié le 14 février 2026 à 15:48
  • Actualisé le 14 février 2026 à 17:35
Dans les environs de 14 h 30, un scooter et une voiture sont entrés en collision, dans le quartier de la Rivière des Pluies. Une déviation est mise en place par la nationale 2 ou la Grande montée. Le scooteriste blessé à la tête est pris en charge par les secours sur place, pour le moment, c'est la vitesse excessive du deux-roues qui expliquerait cet accident. La circulation est fortement perturbée dans le secteur. (Photo : rb/www.imazpress.com)

