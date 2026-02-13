[Photos-Vidéos] Municipales à Sainte-Suzanne : Daniel Alamélou mise sur la proximité, l'ancrage local et la rigueur financière

Avec près de 10 candidats en lice pour les prochaines élections municipales dans la commune de Sainte-Suzanne, la course s'annonce rude. Parmi les prétendants à l'écharpe, Daniel Alamélou, candidat "sans étiquette", s'active sur le terrain depuis l'annonce de sa candidature en octobre 2025. (Photos : rb/www.imazpress.com)

Dans les quartiers de Sainte-Suzanne, Daniel Alamélou enchaîne les rencontres. Porte-à-porte, réunions publiques, échanges avec les acteurs économiques et associatifs : le candidat veut occuper le terrain. "Je continue à rencontrer les gens jusqu’à la fin de la campagne et même après", assure-t-il, convaincu que le lien avec la population ne doit pas s’interrompre une fois l’élection passée. Regardez.

Candidat déclaré depuis le 19 octobre 2025, il avance assuré. "Je vise au premier tour d’être devant. Je ne suis pas celui qui dit qu’il souhaite gagner au premier tour, ça serait mentir à la population", assure Daniel Alamélou. Son objectif : créer une dynamique favorable pour le second tour en s’appuyant sur "l’expérience, la compétence et la confiance". Écoutez.

Né et toujours résident de Sainte-Suzanne, Daniel Alamélou revendique un ancrage local fort. "Je connais le territoire, les enjeux, les attentes".

Il met en avant son parcours d’élu et de responsable institutionnel : ex-conseiller municipal et communautaire, premier adjoint à l’aménagement, vice-président au Département en charge de l’environnement puis ancien président du Sidélec et actuel président du Syndicat mixte de gestion des déchets du Nord et de l'Est (Sydne). Autant d’expériences qu’il estime déterminantes dans une commune confrontée à des difficultés financières.

- Un programme tourné vers l'aménagement, l'économie, la santé et le social -

Parmi ses priorités figure la fermeture du centre d’enfouissement, pour laquelle il dit être "le seul candidat à proposer une solution concrète", l'ouverture d'un nouveau site dans les Hauts de Sainte-Marie. Il souhaite également relancer le projet de coeur de ville, grâce à une vaste rénovation de Sainte-Suzanne, du Bocage jusqu’à la médiathèque, avec un soutien aux petits commerces et une requalification des espaces publics.

"Les gens se demandent pourquoi Sainte-Suzanne n’a pas changé depuis longtemps...", assure Daniel Alamélou. "Construire des logements c'est bien, mais il faut aussi penser aux équipements à disposition de cette population. Il faut de nouveaux espaces, de nouvelles infrastructures pour divertir les gens, notamment les jeunes et les familles".

Le candidat évoque aussi la transformation de l’ancienne gendarmerie, qu’il qualifie de "verrue à l’entrée de la ville", en pôle médical. Face au risque de désertification médicale, il veut attirer des professionnels de santé et structurer l’offre en centre-ville.

Sur le plan économique, Daniel Alamélou propose la création de zones d’activités et la mise en place d’une zone franche urbaine pour renforcer l’attractivité du territoire et favoriser l’emploi.

Il souhaite également améliorer la desserte des quartiers mal connectés au transport public et fluidifier la circulation, notamment à Quartier Français et à Bel Air.

Son programme comprend aussi la création d’un CIAS à l’échelle intercommunale pour renforcer l’action sociale, la remise en place d’un Office municipal des sports (OMS), ainsi que la création d’un conseil municipal des jeunes et d’un conseil des sages.

- Des plans de financement solides -

Sur le terrain, les habitants l’interpellent régulièrement sur un point. "La question qui revient, c’est : comment on va financer tout ça ? Parce que Sainte-Suzanne est en difficulté. Ils n’ont pas tort", reconnaît-il.

Il promet de consacrer la première année à bâtir des plans de financement solides et à rechercher des cofinancements afin de limiter la part communale à 20 %. Hors de question, selon lui, d’augmenter les impôts : "Nous avons des taux d’imposition importants. Je ne souhaite pas activer ce levier".

À un mois du scrutin, le candidat se dit "serein et motivé", entouré d’une petite centaine de soutiens mobilisés sur le terrain. Il s'apprête à déposer sa liste en préfecture avant d'organiser ses premiers meetings, début mars.

À Sainte-Suzanne, la bataille électorale s’annonce ouverte. Daniel Alamélou, lui, mise sur la proximité pour convaincre.

vg / www.imazpress.com / [email protected]