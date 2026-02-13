La Saint-Valentin : fête des amoureux et des cadeaux tout pourris 

Une fête qui porte le nom d’un prêtre qui a été décapité, rien de mieux pour célébrer l’amour. Dans de nombreux pays du monde, le 14 février est la journée des amoureux, des achats de dernière minute et des restaurants qui affichent complet. Pour ceux qui n’ont pas pensé à réserver, il restera l’option pains-bouchons gratinés trois sauces : après tout, ne dit-on pas "peu importe le plat, c’est la compagnie qui compte" N’est-ce pas ? (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au Mexique, le 14 février, on célèbre un amour universel. Il est d’usage d’offrir des chocolats à ses amis et à sa famille. Bien entendu, les amoureux, eux aussi, sont à la fête.

Une tradition voulait autrefois que les hommes se mettent à chanter la sérénade face à leur amoureuse, accompagnés d’un groupe de mariachis. Le résultat est garanti, ces invités surprises, souvent bruyants, marquent les esprits.

Ça, on ne l’a pas encore vu à La Réunion.

À la surprise générale, du préfet et des médias, ce vendredi 13 février 2026, Volkan l'a pété ! Quel beau cadeau pour l’ensemble des Réunionnais ! Ce spectacle-là, il est possible d’en profiter gratuitement, en amoureux, mais pas sans encombre.

Clairement, nous voudrions tous que l’amour soit à l’image de cette éruption, un grand feu d’artifice surprenant mais agréable. Cependant, dans un quotidien bien chargé, l’amour s’exprime de façon plus discrète.

Célébrer l’amour, c’est possible tous les autres jours de l’année, mais le 14 février existe pour celles et ceux qui n’y pensent pas, les têtes en l’air et lé pa la ék sa. Ceux pour qui l’amour s’exprime autrement, cette journée invite les couples à ralentir, à se regarder et à se parler.

Car un couple qui ne se parle plus n’existe probablement déjà plus. Le plus beau des cadeaux reste la communication.

Les commerçants vous diront peut-être qu’un nouveau fer à repasser fera plaisir à votre moitié. Puisqu’il faut que quelqu’un le dise, voici la vérité : non ! Non, les appareils électroménagers qui sont utiles à toute la maison ne sont pas des cadeaux dignes de la Saint-Valentin. La personne a quand même été décapitée ! Soyez digne de son sacrifice, offrez des diamants.

Mais comme nous sommes fauchés, partons sur des cadeaux immatériels, qui ne s’achètent pas mais qui n’ont pas de prix.

Offrez du temps. Des petits plats maison, une lettre qui retrace votre histoire, la liste des qualités de l’autre. Offrez de la tranquillité d’esprit, de la sérénité, du calme, des grasses matinées.

Prenez le temps de gérer les rendez-vous de vos enfants. Soulagez votre moitié des charges mentales qui pèsent et s’accumulent.

Faites quelque chose de nouveau, préparez un, allez soyons fous, préparez plusieurs moments de qualité avec votre amoureuse ou votre amoureux. Une balade à partager, un fondkér écrit pour l’autre.

Peu importe ce que vous choisirez, se reconnecter à la personne que l’on aime est la seule option valable en cette journée des amoureux.

ee/www.imazpress.com/[email protected]