Fin de l’alliance entre les Écologistes et la majorité municipale de Saint-Paul

Alors qu’approche la date de dépôt des listes de candidatures des municipales à la Préfecture, malgré ses demandes répétées, notre parti Les Écologistes - Europe Écologie les Verts n’a toujours eu aucun contact avec le maire actuel, candidat à son élection en mars prochain (Photo www.imazpress.com)

Nous lui avons pourtant fait parvenir la décision votée par nos adhérents de reconduire notre alliance ainsi que les noms choisis par eux de nos trois candidat.e .s pour la mairie et le TCO, deux femmes et un homme.

Le maire-candidat, nous dit-on, ne veut pas entendre parler de notre liste. Nous ne pouvons qu’en prendre acte. Il prend seul la responsabilité de mettre fin à une alliance de dix-huit ans scellée entre Huguette Bello et notre parti en 2008 et reconduite en 2009, 2014 et 2020.

Le maire PLR de Saint-Paul reproche à notre parti politique sa participation à la vive contestation citoyenne qui a tenté de s’opposer au massacre par les bulldozers de la savane sèche de Plateau Caillou, véritable trésor écologique de La Réunion, ainsi que notre positionnement régional contre la coûteuse poursuite du chantier de la NRL (un milliard d’euros), position inchangée depuis le choix de sa construction par Didier Robert.

Si nos adhérents ont malgré tout choisi de reconduire cette alliance, c’est précisément pour empêcher à l’avenir ce type d’aménagement aux impacts destructeurs. Or, c’est évidemment ce que le candidat aurait pu éviter grâce à la présence au sein de sa majorité d’élus engagés dans leur combat politique pour la protection de notre biodiversité, patrimoine naturel exceptionnel.

En refusant le dialogue et en écartant délibérément le choix de nos adhérents, le maire-candidat du PLR met donc fin pour la première fois depuis 2008 à la présence de notre logo et de candidats Verts sur la liste d’union de la gauche Saint-Pauloise.

Pour autant, cela ne remet pas en cause la participation ou le soutien des Ecologistes à des listes portées par le PLR dans d’autres villes comme au Tampon ou à Petite-Île.

Quant à Saint-Paul, quelle que soit la composition de la future majorité, Les Écologistes seront toujours là pour faire entendre fortement la voix de l’Ecologie.

Pour Les Écologistes - Europe Écologie les Verts,

Le Bureau Exécutif Régional