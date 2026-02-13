Six nouveaux bénévoles nommés lieutenants de louveterie

Le préfet de La Réunion a officialisé l’engagement des lieutenants de louveterie au service de la biodiversité ce vendredi 13 janvier 2026. Nommés par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans, ces lieutenants forment l’un des plus anciens corps publics de France. Placés sous l’autorité du préfet et coordonnés par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), ils contribuent à la mise en œuvre de la police de la chasse et à l’application du code de l’environnement (Photos : sly/www.imazpress.com)

Ils peuvent être mobilisés pour participer à la prévention du braconnage — notamment du tangue — ainsi qu’à des actions relatives aux espèces exotiques envahissantes, en appui des services compétents en matière de police de l’environnement.

Dans un contexte de vigilance renforcée face au braconnage et à l’expansion d’espèces invasives, leur engagement constitue un atout essentiel pour la protection de la biodiversité réunionnaise.

