[Vidéos] Aux États-Unis, un policier de l’immigration tue une femme lors d’une opération

Un policier de l’immigration a abattu une femme lors d’une opération mercredi à Minneapolis, un acte relevant de la "légitime défense" selon Donald Trump, alors que les responsables politiques locaux contestent cette version des faits, se basant sur des vidéos.

La police fédérale de l’immigration (ICE) mène depuis mardi une vaste série d’opérations dans cette grande ville du nord des États-Unis et sa banlieue, impliquant environ 2 000 policiers. Lors d’une opération, "des émeutiers ont commencé à bloquer les agents", a rapporté le ministère de la sécurité intérieure dans un communiqué.

L’une des protestataires aurait alors « transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l’ordre dans l’intention de les tuer - un acte de terrorisme intérieur », poursuit le texte.

"Un agent de l’ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense", a ajouté le ministère. La conductrice du véhicule, âgée de 37 ans, est décédée après les tirs.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on voit des agents des forces de l’ordre se diriger vers un véhicule SUV, sur une route enneigée. Puis la voiture commence à manoeuvrer, lorsque retentissent des coups de feu. Le véhicule vient alors percuter un autre, garé quelques mètres plus loin.

Dans une autre vidéo, prise sous un angle différent, on voit un policier qui tente d’ouvrir la portière du côté de la conductrice. La voiture fait marche arrière puis repart vers l’avant. Un autre policier placé devant le véhicule ouvre alors le feu.

- "Cassez-vous de Minneapolis !" -

Lors d’un point de presse, le maire démocrate de Minneapolis Jacob Frey, s’appuyant notamment sur ces images, a qualifié de « conneries » la version de la police de l’immigration, affirmant que la conductrice n’avait jamais représenté un danger pour quiconque.

"Nous redoutions ce moment depuis le début" de la présence des forces de l’immigration dans la ville, a-t-il poursuivi, ajoutant avoir "un message" pour eux : "Cassez-vous de Minneapolis !"

"J’ai vu la vidéo. Ne croyez pas cette machine de propagande", a également lancé le gouverneur démocrate Tim Walz, ex-colistier de Kamala Harris pour la présidentielle de 2024. "L’État [du Minnesota] veillera à ce qu’une enquête complète, équitable et rapide soit menée afin de garantir que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue", a-t-il poursuivi.

Los estadounidenses se están casando de los abusos de Trump: Multitudes arrojan nieve y hielo a los oficiales locales y federales cuando abandonaban la escena del tiroteo fatal del ICE de hoy en #Minnesota 🇺🇸pic.twitter.com/E4zCYifSpm — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 8, 2026

Le FBI est en charge de l’enquête.

"Cette situation est examinée, dans son intégralité, mais la raison pour laquelle ces incidents surviennent est que la gauche radicale menace, agresse et cible quotidiennement les forces de l’ordre et les agents de la police de l’immigration", a réagi pour sa part Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Dans l’après-midi, une foule de personnes s’est rassemblée sur les lieux des coups de feu, selon des images de la chaîne locale WCCO. "Il n’y aucune raison, quoi que cette personne ait fait, qu’elle mérite d’être tuée", rapportait l’une d’elles.

Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’un des principaux axes de sa politique intérieure. Mais les opérations de contrôles menées par la police de l’immigration à travers le pays provoquent régulièrement des mobilisations de personnes opposées à la politique migratoire du président.

Le ministère de la sécurité intérieure a lancé une vaste campagne de recrutement à l’été 2025, attirant environ 10 000 recrues pour la police de l’immigration – suscitant des craintes sur leur manque d’entraînement.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, quelque 70 millions de dollars ont été dépensés pour ICE dans les catégories "armes légères, munitions et accessoires".

