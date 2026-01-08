Air Austral : Les passagers bloqués à Bangkok rentre cette nuit à la Réunion

Ce jeudi 8 janvier 2026, plus de 300 passagers d'un vol d'Air Austral à destination de La Réunion se sont retrouvés bloqués à l'aéroport international Suvarnabhumi à Bangkok. L'avion de la compagnie réunionnaise est immobilisé après avoir été frappé par la foudre avant son atterrissage en Thaïlande. Dans un communiqué Air Austral annonce que les passagers bloqués à Bangkok s'envoleront pour La Réunion cette nuit, à 00h15. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Des impacts de foudre ayant été observés à l’atterrissage à Bangkok, la compagnie a immédiatement décidé d’immobiliser l’appareil afin de procéder à une inspection externe complète, conformément aux procédures de sécurité, ainsi qu’aux réparations nécessaires. Les équipes techniques ont œuvré à une remise en ligne de l’appareil dans les meilleurs délais.

Cette immobilisation a conduit à l’annulation temporaire du vol UU888 Bangkok – La Réunion programmé ce jeudi 8 janvier 2025.

L’ensemble des passagers a été pris en charge sur place et hébergé dans l’attente de la résolution de la situation. Air

Austral est aujourd’hui en mesure d’annoncer la remise en ligne effective de l’appareil.

Le vol UU888 Bangkok – La Réunion décollera cette nuit à 00h15 de Bangkok, pour une arrivée prévue à 05h00 demain matin à La Réunion.

- Ajustements du programme des vols de la compagnie-

Cette situation entraîne toutefois des ajustements du programme des vols de la compagnie :

Le vol UU975 La Réunion – Paris, initialement prévu le jeudi 8 janvier 2025 à 20h40, est reporté au vendredi 9

janvier 2025, sous le numéro de vol UU9975 avec un décollage prévu à 08h00 (heure locale).

Les passagers concernés par ces modifications ont été contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (par SMS et/ou email).

La compagnie souhaite avant toute chose présenter ses excuses aux passagers impactés par ces changements. Air

Austral regrette la gêne occasionnée et rappelle que la sécurité et la sûreté de ses passagers demeurent sa priorité

absolue.

À ce stade, aucun autre ajustement du programme des vols n’est à prévoir.

Air Austral recommande à ses passagers de vérifier les informations relatives à leurs vols en temps réel sur le site internet d'Air Austral ou directement via la rubrique "Ma Réservation".