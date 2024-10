Les quatre infos à retenir : miss et mister Tampon, helilagon, Grenoble et Martinique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 12 octobre 2024 : - Florilèges 2024 : Amandine Lauret et Noé Grondin grands gagnants des concours Miss et Mister Tampon - Helilagon en mission de travail aérien à Rodrigues pour améliorer la connaissance de la ressource en eau souterraine - Grenoble: Sept personnes interpellées suite à des tirs en l'air en plein marché - "Nuit plutôt calme" en Martinique, selon le ministre des Outre-mer

Florilèges 2024 : Amandine Lauret et Noé Grondin grands gagnants des concours Miss et Mister Tampon

Ce vendredi 11 octobre 2024, la ville du Tampon a annoncé les grands gagnants des concours Miss et Mister de la commune lors de la quarantième édition des Florilèges. Sur les 24 candidats qui se sont présentés, Amandine Lauret et Noé Grondin ont été sacré Miss et Mister Tampon.

Helilagon en mission de travail aérien à Rodrigues pour améliorer la connaissance de la ressource en eau souterraine

Ce samedi 11 octobre 2024, Helilagon annonce relever un nouveau défi aérien à Rodrigues. Après avoir effectué une traversée en deux temps avec une escale à Maurice, la société aérienne a pour mission de parcourir 700 km de ligne afin de reporter des données grâce à une antenne transportée dans l'hélicoptère. Une opération commandité par le gouvernement Mauricien.

Grenoble: Sept personnes interpellées suite à des tirs en l'air en plein marché

Des coups de feu ont été tirés en l'air samedi en milieu de matinée sur un marché à Grenoble, sans faire de blessés, a indiqué le parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

"Nuit plutôt calme" en Martinique, selon le ministre des Outre-mer

"La nuit a été plutôt calme" en Martinique, a indiqué le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet samedi, deux jours après l'instauration d'un couvre-feu nocturne pour endiguer les violences urbaines qui émaillent la mobilisation contre la vie chère.