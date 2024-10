Les quatre infos à retenir : EDF, Mafate, Air Austral et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 18 octobre 2024 : - EDF : la situation reste dégradée sur le réseau, 20.000 clients privés d'électricité - Sans ravitaillement, un collectif de Mafatais menaçait de bloquer la course, une solution a été trouvée - Air Austral : Hugues Marchessaux devient le nouveau président du directoire - Diagonale des fous : Blanchard traverse la Rivière des Galets devant Tschumi, abandon de Dunand-Pallaz vainqueur en 2023

EDF : la situation reste dégradée sur le réseau, 20.000 clients privés d'électricité

Ce vendredi 18 octobre 2024, à 17 heures, les moyens de production de certaines installations de producteurs d'électricité réunionnais restent indisponibles. Une panne provoquée par l'arrêt volontaire des tranches de production par des grévistes d'Albioma, d'après un communiqué de presse publié par les syndicats. Depuis 11 heures, les équipes d'EDF procèdent à des coupures préventives localisées de courtes durées. En fonction de l'évolution de la situation les coupures auront lieu su l'ensemble du territoire jusqu'à 23 heures et pourront concerner jusqu'à 20.000 clients, prévient EDF dans un communiqué.

Sans ravitaillement, un collectif de Mafatais menaçait de bloquer la course, une solution a été trouvée

Très en colère un collectif d’habitants de Mafate a menacé de bloquer la course à Marla. Ces Mafatais voulaient protester contre l'arrêt du ravitaillement du cirque par hélicoptère pendant le Grand Raid. Affirmant ne pas être à l'origine de cette décision, l'organisation des courses a renvoyé les habitants vers le Parc national. Lequel s'est étonné d'être ainsi désigné et renvoyant à son tour sur l'Etat. Après concertation, une solution a fini par être trouvée et le ravitaillement du cirque ne sera pas suspendu. La course n'a pas été bloquée.

Air Austral : Hugues Marchessaux devient le nouveau président du directoire

Après plusieurs mois d’attente et la démission de Joseph Brema la semaine dernière, la compagnie aérienne régionale a nommé vendredi matin, 18 octobre 2024, Hugues Marchessaux président du directoire. Sa stratégie pour redresser un Air Austral en grande difficulté financière ? "La croissance rentable".

Diagonale des fous : Blanchard traverse la Rivière des Galets devant Tschumi, abandon de Dunand-Pallaz vainqueur en 2023

Le Français Alexandre Dépêche a empoché la victoire dans la Mascareignes. Le Zembrocal Trail a été remporté par la Team Vetyver. Pour la Diagonale des fous le Français Mathieu Blanchard et le Suisse Jean-Philippe Tschumi se disputent l'avant-poste. La Française Manon Bohard mène la course chez les femmes. Le vainqueur de l'édition 2023, Aurélien Dunand-Pallaz, a abandonné. Restez avec nous, nous sommes en direct toute la journée et toute la soirée.