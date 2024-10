Air Austral : Hugues Marchessaux devient le nouveau président du directoire

Le Conseil de surveillance de la compagnie Air Austral s’est réuni sous la présidence d’Huguette Bello, ce vendredi 18 octobre 2024, au siège social de la compagnie, afin de nommer le nouveau Directoire et son Président. Il a décidé de confier la direction d’Air Austral à Hugues Marchessaux. Cette nomination intervient alors que l'ancien président, Joseph Brema, a déposé sa démisison le 8 octobre - pour Air Austral et ouvre une nouvelle période pour la compagnie (Photo : www.imazpress.com)

Hugues Marchessaux prend la fonction de président du Directoire d’Air Austral et dirigeant responsable, et aura pour première mission "la réussite du plan de redressement de la compagnie, avec un objectif de retour à la profitabilité espéré dès la fin de l’exercice fiscal en cours", indique la compagnie dans un communiqué.

"Je suis très fier et honoré d’avoir été nommé aujourd’hui par le Conseil de surveillance d’Air Austral comme nouveau président du directoire de la compagnie. Air Austral est une compagnie qui compte dans le paysage aéronautique français. Elle s’inscrit depuis plusieurs décennies dans le développement et la desserte de l’océan indien et depuis de l’hexagone", a déclaré le nouveau président.

"Je souhaite remercier les actionnaires qui m’ont confié la responsabilité de la diriger. Ils peuvent compter sur mon plein engagement. Je mesure l’ampleur de la tâche que nous allons accomplir ensemble. La compagnie est depuis quelque temps confrontée à des difficultés économiques et financière qui obèrent son développement. Mais Air Austral a de nombreux atouts à faire valoir, son ADN et son implantation dans l’océan indien, particulièrement à La Réunion et Mayotte, son positionnement majeur sur le long courrier depuis 20 ans, son dynamisme commercial, son service de qualité apprécié des clients et l’engagement sans faille et le professionnalisme de ses personnels", a-t-il ajouté

La compagnie qui "doit capitaliser sur ces atouts pour affronter avec lucidité et détermination les défis qui l’attendent et notamment l’optimisation de ses recettes et de ses coûts d’exploitation. C’est ainsi qu’elle retrouvera le chemin d’une croissance rentable".

"Le vice-président Michel Deleflie, et les membres du conseil de surveillance d’Air Austral se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Hugues Marchessaux, que nous avons nommé ce jour Président du directoire de la compagnie. Son parcours professionnel et ses années d’expérience dans l’aérien le place en tant qu’expert du secteur et lui donnent toute légitimité à diriger Air Austral", a souligné Huguette Bello, présidente du Conseil de Surveillance.

"Nous avons confiance en sa capacité à fédérer l’ensemble du personnel, à faire des choix justes et accompagner le redressement de notre compagnie, si chère aux Réunionnaises et Réunionnais. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. Nous tenons également à remercier Joseph Bréma pour le travail accompli durant ses 38 années au service d’Air Austral et lui souhaitons le meilleur pour la suite", a ajouté la présidente de Région.

"Le Conseil de surveillance est confiant en cette nouvelle équipe et de sa capacité à relever les défis à venir dans un contexte de concurrence accrue, afin de garantir un avenir durable à Air Austral, au service de ses clients et de ses collaborateurs. Les actionnaires renouvellent leur engagement à accompagner le redressement de la compagnie et poursuivront leurs démarches afin d’obtenir les financements nécessaires à son bon fonctionnement", ajoute le communiqué.

Hugues Marchessaux "possède une solide expérience, de plus de 30 ans dans l’aérien". Il a occupé des postes de direction chez Corsair, Air France, Bolloré Transports et Logistics, de directeur et membre du Comité Exécutif chez ASL et du Comité Air Cargo chez CMA-CGM, compagnie qu’il a créée en 2022, et de directeur général et cadre responsable chez Air Caraïbes atlantique.

Cette nomination intervient dans un contexte important - alors que l'ancien président, Joseph Brema, a déposé sa démisison le 8 octobre - pour Air Austral et ouvre une nouvelle période pour la compagnie.

