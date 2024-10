Billets d'avions : augmentation en vue pour combler le déficit de l'Etat... au détriment des Réunionnais

Les voyageurs de La Réunion devront-ils bientôt payer leurs billets d'avion plus chers qu'ils ne le sont déjà. C'est en tout cas la rumeur qui circule depuis au discours de politique générale de Michel Barnier prononcée de mardi 1er octobre 2024. Pour faire des économies et renflouer les caisses de l'État, la taxe de solidarité sur les billets d'avion pourrait tripler. Et quoi de mieux que l'idée de faire payer une nouvelle fois les plus précaires et éloignés et donc les Outre-mer... (Photo : www.imazpress.com)

Dans le viseur de l'État, les vols long-courriers, les classes affaires et jet privés, comme l'indiquent Les Échos. "Les modalités d'augmentation de la taxe sur le transport aérien envisagée par le gouvernement ne sont pas connues dans le détail mais compte tenu des montants envisagés, les compagnies aériennes n'auront pas d'autre choix que de la répercuter au moins en partie sur les passagers au travers du prix du billet d'avion", se désole déjà Laurent Timsit, délégué général de la Fédération nationale de l'aviation et ses métiers, interrogé par Imaz Press.

La Région Réunion indique dans un communiqué que le montant passerait de 63,07 euros pour un vol long-courrier en classe affaire à 200 euros et de 7,51 euros à 60 euros en classe éco.

- Les Réunionnais (trop) souvent taxés -

Cela serait encore un effort de plus demandé aux Réunionnais pour lesquels les billets d'avion sont déjà excessivement chers au départ comme à l'arrivée pour La Réunion.

Pour exemple, Imaz Press a comparé les prix des quatre compagnies aériennes desservant La Réunion en faisant une simulation pour une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants de plus de deux ans), pour un vol aller-retour entre le 21 décembre et le 6 janvier (date des vacances scolaires) avec bagage en soute, en classe loisirs.

Air Austral arrive en tête avec un prix total de 5338,60 euros. Vient ensuite Air France avec un montant global de 4.815,52 euros. Corsair propose un tarif total de 4.709,72 euros. Chez French Bee le montant global est de 4.411,72 euros.

Et même si "les tarifs se sont stabilisés depuis le début de l'année", les prix restent cher du fait de l'augmentation "en raison d'une hausse généralisée des coûts du transport aérien", note Laurent Timsit.

- La Région demande une exonération pour les Outre-mer -

Dans un communiqué, la présidente de Région demande d'ores et déjà une exonération pour les Outre-mer.

"La Région Réunion appelle le gouvernement à prendre en compte la situation particulière des territoires ultra-marins", demande Huguette Bello.

"Alors que le principe de continuité territoriale ne cesse d’être proclamé, l’imposition de l’augmentation de cette taxe sur les lignes outre-mer / France continentale, porte directement atteinte aux conditions de circulation des citoyens ultramarins sur le territoire de la République alors qu’il n’existe pas d’autres moyens de déplacement que l’avion entre ces territoires et le continent", ajoute la présidente de Région.

"De surcroît, une augmentation si conséquente de la taxe de solidarité sur les billets d’avion ne ferait qu’aggraver les inégalités sociales et territoriales, ainsi que les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes", alerte Bello.

Une exonération qu'Huguette Bello espère s'ajouter à celle déjà mis en vigueur sur l'éco-contribution.

- Le ciel réservé aux plus riches ? -

Une hausse des prix qui, si elle devait réellement s'appliquer, pourrait dissuader (encore encore plus) les voyageurs de se déplacer en raison des prix exorbitants et des (faibles) aides allouées au compte-gouttes

Des aides d'ailleurs inégales en fonction des territoires. En mars 2023, un rapport du Sénat pointait du doigt "les différences colossales entre les moyens (de l'État) mis à disposition de la Corse et ceux des outre-mer" en termes de continuité territoriale.

Pour rappel en moyenne "l’aide à la continuité territoriale s’élève à 257 euros par an en Corse et par habitant contre 16 euros pour les outre-mer" notent les rapporteurs.

