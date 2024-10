Hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avions : la Région demande une exonération pour les Outre-mer

C’est avec une vive inquiétude que la Région Réunion prend connaissance de la volonté du gouvernement d’augmenter lourdement la taxe dite de solidarité sur les billets d’avion, dans le cadre du projet de loi de finances 2025 (Photo : www.imazpress.com)

Cette hausse équivaudrait à un quasi-triplement du produit de cette taxe, qui passerait de 460 millions d'euros à un milliard d’euros par an. Elle aurait un impact significatif sur le prix des billets d’avion entre La Réunion et la France hexagonale. À titre d’exemple, et selon les informations dont nous disposons, pour un vol en classe économique, la taxe passerait de 7,51 euros à 60 euros.

La Région Réunion appelle le gouvernement à prendre en compte la situation particulière des territoires ultra-marins. Alors que le principe de continuité territoriale ne cesse d’être proclamé, l’imposition de l’augmentation de cette taxe sur les lignes outre-mer / France continentale, porte directement atteinte aux conditions de circulation des citoyens ultramarins sur le territoire de la République alors qu’il n’existe pas d’autre moyens de déplacement que l’avion entre ces territoires et le continent.

De surcroît, une augmentation si conséquente de la taxe de solidarité sur les billets d’avion ne ferait qu’aggraver les inégalités sociales et territoriales, ainsi que les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes.

Enfin, une telle mesure appliquée aux liaisons aériennes entre la France hexagonale et les outre-mer constituerait un obstacle supplémentaire à leur désenclavement qui est une condition essentielle de leur développement économique et touristique.

C’est pourquoi, dans l’esprit de la position constante de la Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques soutenue par la France, l’Espagne et le Portugal, visant à exempter les liaisons aériennes des RUP du principe de taxation, en l’absence d’alternative pour le transport des passagers, et dans le cadre des adaptations législatives permises par la Constitution, la Région Réunion demande que les liaisons entre la France hexagonale et les territoires ultramarins soient exonérées de l’augmentation de cette taxe.