Billets d'avion : Clément Beaune veut exonérer les Outre-mer de la hausse de l'éco-contribution

Interviewé par Outre-mer 360, le ministre des Transports Clément Beaune a assuré vouloir exonérer les Outre-mer de la taxe d'éco-contribution sur les billets d'avions. "Je vais être très clair, nous travaillons sur un dispositif sécurisé juridiquement avec un objectif très simple : que cela ne concerne pas les liaisons vers les Outre-mer, et les liaisons entre le continent et la Corse" a déclaré Clément Beaune. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Je sais qu’il y a une préoccupation spécifique qui porte sur ce que j’ai annoncé, qui sera détaillé dans le budget, sur l’éco-contribution, la taxe sur les billets d’avion" a expliqué le ministre, qui ne souhaite "pas pénaliser les Outre-mer".

Au micro de nos confrères, Clément Beaune s'est aussi "engagé pour réunir les compagnies aériennes pour travailler sur l’offre et les prix". Il veut par ailleurs "travailler de manière générale sur ces questions de pouvoir d’achat : vérifier que les compagnies n’abusent et mobilisent les dispositifs publics comme le Ministère des Outre-mer le fait à travers LADOM", soulignant au passage que l'avion "n’est pas une option mais une nécessité absolue pour assurer la continuité territoriale".

???? « Nous travaillons sur un dispositif sécurisé juridiquement » pour que l’´éco-contribution’ « ne concerne pas les liaisons vers les #Outremer » a annonce le ministre des #Transports Clément @CBeaune depuis #LaREF2023 pic.twitter.com/w1QIQwRQoG — Outremers360 (@outremers360) August 29, 2023

Pour rappel, Clément Beaune avait déclaré le 21 août dernier sur France Info qu'il fallait "que le billet d'avion soit parfois un peu plus cher pour refléter son coût environnemental".

Le ministre des transports avait confirmé des "discussions" concernant une taxe supplémentaire des billets d'avion, sans mentionner es Outre-mer. Une mesure qui pourrait figurer dans le budget 2024 qui sera présenté fin septembre et consacré "à la réduction de la dette et de déficit, à une politique d'emploi et de croissance et à la transition écologique", selon le ministre.

