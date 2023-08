Billets d'avion : Clément Beaune veut une taxe supplémentaire... et tant pis pour les Réunionnais

"Il faut que le billet d'avion soit parfois un peu plus cher pour refléter son coût environnemental." Voilà ce qu'a déclaré Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports ce mardi 21 août 2023 sur France Info. Le ministre laissant une porte ouverte à une possible taxe supplémentaire des billets d'avion. Cette taxation se ferait au nom de la protection de l'environnement. Si cette possibilité pourrait figurer dans le budget 2024, qui trinquerait ? Une nouvelle fois les Français, y compris les Ultramarins et donc les Réunionnais. Tant pis pour eux... (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le ministre des transports confirme des "discussions" concernant une taxe supplémentaire des billets d'avion. Une mesure qui pourrait figurer dans le budget 2024 qui sera présenté fin septembre et consacré "à la réduction de la dette et de déficit, à une politique d'emploi et de croissance et à la transition écologique", selon le ministre.

Il ajoute, "je suis favorable à l'idée de renforcer l'actuelle "éco-contribution" sur les vols et ce pas pour le principe de faire payer plus mais pour financer des investissements dans la transition écologique".

L'idée étant que ces taxations "soient différenciées en fonction du pouvoir d'achat des passagers et de la distance et donc de l'impact écologique", comparant l'exemple d'"un grand vol international en première classe" à un "petit vol qu'on fait une fois par an pour les vacances pour aller voir la famille pas trop loin".

- Taxer encore et toujours plus les Réunionnais -

Clément Beaune aurait-il omis quelques spécificités, notamment pour les Outre-mer ?

Car taxer ce qu'il appelle les longs vols internationaux, revient à mettre dans le panier les vols (Drom-Hexagone) qui durent environ 11 heures.

Comparer les grands vols au "petit vol pour aller voir sa famille pas trop loin", c'est encore une nouvelle fois oublier les Outre-mer.

Nombreux sont les Réunionnais qui prennent l'avion ou aimeraient le prendre pour aller voir leur famille dans l'Hexagone et vice versa. Ils sont nombreux à ne pas le faire, faute de moyens pour financer des billets déjà très chers.

Et pour cause, la continuité territoriale ne peut désormais être attribuée que tous les trois ans. La décision vient du conseil régional qui n'avait pas le choix de faire autrement. L'État se désintéressant, de fait, du sort des Réunionnais en matière de mobilité.

Un récent rapport du sénat a établi que l'aide à la continuité territoriale est de 16 euros par habitant alors qu'en Corse elle est de 257 euros par habitant.

Clément Beaune ajoute "il faut que le billet soit parfois un peu plus cher, non pas pour dégrader le pouvoir d'achat, mais pour financer l'investissement notamment dans le ferroviaire et permettre des billets de train moins chers".

Cela est bien beau… mais à quoi cela servirait aux Réunionnais qui eux, n'ont aucune possibilité de prendre le train, sauf à supposer qu'ils prennent l'avion pour le faire...

- "Ce gouvernement affiche sa volonté à taxer les Réunionnais" -

"Une fois de plus, le gouvernement va chercher l'argent là où il y en a le moins, c'est-à-dire sur les citoyens qui payent déjà le billet d'avion très cher," s'insurge le député Frédéric Maillot.

"Et encore plus le qui est souvent contraint de se rendre sur le territoire hexagonal, pour des raisons professionnelles, familiales et malgré les aides de la continuité territoriale, le billet d'avion reste excessivement cher", ajoute le député.

Selon lui, "ce gouvernement affiche de façon délibérée sa volonté à taxer les Réunionnais plus modestes, c'est affligeant", conclut Frédéric Maillot.



"Pour Clément Beaune, le ministre délégué chargé des transports de France, le prix du billet d’avion doit refléter le coût environnemental et participer au financement des trains qui sont une solution plus écologique pour se déplacer. L’idée est intéressante. Mais il est important de rappeler que nous sommes à plus 9.600 km de l’Hexagone", note le député Philippe Naillet.

"Pour un Réunionnais, prendre l'avion n’est pas un luxe, cela relève souvent d’une nécessité : se former, se soigner, revoir sa famille, la soutenir en cas de décès. Pour nous Réunionnais, le sujet est de maintenir un prix du billet d’avion abordable pour tous. Le prix du billet d’avion ne doit pas être non plus un frein pour l’activité touristique, le tourisme étant un secteur porteur pour l’emploi", dit encore l'élu.

D'après la députée Karine Lebon, "chaque année avec ce gouvernement, la rentrée rime avec annonces déplaisantes pour nos concitoyens. Alors que cela fait des mois qu'on nous promet que l'inflation commencera à diminuer, voici maintenant que le gouvernement lui-même décide de manière unilatérale de mettre en place une hausse des prix pour certains produits".

"Car ne soyons pas naïfs, l'éco-contribution versée par les compagnies aériennes sera évidemment répercutée sur le prix final du billet d'avion payé par le voyageur. Lorsque cette éco-contribution a été créée en 2019, on nous avait promis qu'elle ne s'appliquerait pas aux vols à destination des Outre-mer, mais cette promesse n'avait évidemment pas été respectée", ajoute l'élue.

"Le gouvernement dit se rendre compte de l'insupportable coût de la vie dans nos territoires allant même jusqu'à annoncer la création de missions pour comprendre d'où peuvent venir ces prix démesurés. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la vie chère en outre-mer présenté le 20 juillet dernier met en avant sur de nombreuses pages les prix excessifs pratiqués par les compagnies aériennes et l'impossibilité de se rendre en Hexagone ou de revenir au pays pour de nombreux Français d'Outre-mer. Le principe de continuité territoriale est donc rompu. Mais malgré toutes ces alertes, la décision qui est prise par le gouvernement va à l'encontre des réalités que vivent nos concitoyens", s'insurge Karine Lebon.

"La hausse de cette taxe est censée permettre le financement du réseau ferroviaire hexagonal ? La belle affaire ! Nous accepterons une telle surtaxe uniquement quand il sera possible de relier Paris et La Réunion en TGV. Nous faire participer encore plus pour à la fin ne pas bénéficier des politiques publiques financées est une aberration et je ne comprends pas comment ce gouvernement peut une nouvelle fois être autant à côté de la plaque", ajoute-t-elle.

Et pourtant, le 17 mai 2023, plusieurs députés avaient interpellé le ministre sur le sujet. Clément Beaune avait répondu "qu'il réunirait les compagnies pour trouver des solutions concrètes". Il avait même ajouté, "la question des prix des billets d'avion est extrêmement sensible et très importante".

Interrogé sur l’opportunité de taxer davantage les billets d’avion ou les sociétés d’autoroute, le coprésident du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti) Frédéric Coirier a appelé le gouvernement à éviter tout "raisonnement isolé". "C’est un sujet sur lequel il ne faut pas raisonner uniquement à l’échelle française, mais à l’échelle européenne", a-t-il estimé sur BFM Business.

Pour Jean-Pierre Sauvage, président de BAR (Board of Airlines Representatives) France, "le transport aérien est le coupable idéal". "J’avoue une certaine perplexité à l’écoute de ces propos qui semblent venir en contrepoint de ceux exprimés par Madame Borne, Première Ministre, qui affirmait il n’y a pas si longtemps que la fiscalité n’a pas fait avancer la transition écologique", ajoute-t-il.

- Des prix 7,2% plus chers au départ de La Réunion -

Taxer encore et toujours plus les Français et les Réunionnais, alors que les prix des billets continuent de flamber. D'ailleurs, selon le dernier indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) dévoilé en juillet et portant sur les tarifs de juin, le prix des billets, augmentent de 7,1 toute destination confondue.

Vers l’Outre-mer en général, la hausse des tarifs est de 12,3 % masquant une situation contrastée notamment entre des hausses les plus importantes vers les Antilles et des baisses vers la Polynésie et Mayotte.

Au départ de l’ensemble des départements d’Outre-mer, l’augmentation des prix des billets d’avion atteint 11,1 % au mois de juin soit un niveau inférieur à celui observé dans le sens Métropole-Outre-Mer. Cette tendance reste contrastée selon les départements : élevée pour les Antilles (+15,9 % en Guadeloupe et + 16,3 % en Martinique), plus modérée pour Guyane et de La Réunion (respectivement +9,6 % et 7,2 %), en recul pour Mayotte (-2,3 %).

Plusieurs facteurs expliquent l'augmentation du prix du transport aérien. Le prix du pétrole (le carburant représentant un tiers du prix d'un billet) est souvent mis en avant par les compagnies, bien que le prix du baril reflue.

En tout cas, rien n'a encore été dévoilé concernant la mise en place possible de la taxation des billets d'avion. La Réunion sera-t-elle exemptée ? Nous avons posé la question au ministère. Mais pour l'heure… pas de réponse.

