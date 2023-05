Prix des billets d'avion : le ministre des Transports réunira les compagnies aériennes avant la fin du mois

Ce mercredi 17 mai, Philippe Naillet, député de La Réunion, a interpellé la Première ministre sur le sujet de la continuité territoriale. Sujet qu'elle a très brièvement évoqué lors de sa visite à La Réunion. Sur la question du prix des billets d'avion, le ministre des Transports l'a assuré, dans les prochains jours, il réunira l'ensemble des compagnies aériennes afin de trouver des solutions "concrètes" (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Sur un an, les prix des billets d'avion à destination de La Réunion ont augmenté en moyenne de près de 39,9%. Une hausse qui, selon les compagnies aériennes, "se prolongera durant les années à venir, et ce, malgré les innovations technologiques", déclare Philippe Naillet.

Un coût "qui pèse lourdement sur les Réunionnais, compromettant leur contribution potentielle au développement de La Réunion, limitant leur mobilité pour des raisons familiales, d’hospitalisation dans l'Hexagone, le retour des dépouilles de proches isolés décédés, professionnelle. Cette situation risque d’éloigner La Réunion de l’Hexagone, menaçant la cohésion territoriale et économique", ajoute l'élu de la première circonscription de l'île.

Pourtant, "des pistes existent", martèle Philippe Naillet, rappelant le modèle Corse.

Aussi, "quelles mesures concrètes comptez-vous prendre et comment envisagez-vous d'assurer l'accessibilité financière des voyages aériens vers et depuis La Réunion, afin de préserver la continuité territoriale ?"

- Les compagnies aériennes réunies autour du ministre -

En réponse au député Philippe Naillet, c'est Clément Beaune, ministre des Transports qui a pris la parole. "La question des prix des billets d'avion est extrêmement sensible et très importante", dit-il.

"Dans le budget voté, les aides à la continuité ont été revalorisées de 40 à 50%. De plus Ladom déploie un programme pour soutenir l'achat d'un certain nombre de billets d'avions."

Sur la question du prix des carburants qui frappent les destinations longues distances, "il faut regarder s'il n'y a pas une solution et maintenir la concurrence, tout en préservant les compagnies actuelles", indique Clément Beaune.

Le ministre des Transports qui a par ailleurs annoncé, "je réunirai les compagnies aériennes avant la fin du mois de mai, avant la saison d'été, pour vérifier s'il n'y a pas de comportement tarifaire excessif". Il a ajouté, "au début du mois de juin je ferais une réunion avec le ministère de l'Économie pour examiner cela.

Le ministre conclut en déclarant, "nous devons trouver des aides pour apporter des solutions concrètes".

- 257 euros par habitant pour la Corse, 16 euros pour les Outre-mer -

Le sujet de la continuité territoriale, très important pour la mobilité des Réunionnais, avait d'ailleurs fait bondir bon nombre de personne lorsque, dans le rapport du Sénat, il a été dévoilé les aides pour la Corse – situé à côté de l'Exagone – et nous à 10.000 kilomètres.

Huguette Bello avait d'ailleurs demandé que "le gouvernement se saisisse du rapport sénatorial. sur la continuité territoriale et en tire toutes les conséquences".

"Ce rapport dresse très bien le constat et permet de rendre objectif ce qu’il se passe dans notre territoire" se réjouit pour sa part le député LFI Perceval Gaillard, "257 euros pour la Corse et 16 euros pour les Outre-mer c’est un écart énorme", s’insurge-t-il ensuite. "Pourquoi une telle différence à l’intérieur même de notre pays ? Qu’est-ce qui justifie que l’on dépense 20 à 30 fois plus pour un Corse que pour un Réunionnais" ajoute-t-il.

"Ce rapport sénatorial confirme nos alertes récurrentes depuis plusieurs années", lance Philippe Naillet. "La continuité territoriale ne peut pourtant pas se suffire à des aides. L'encadrement des prix des billets d'avion est une proposition que nous défendons également, comme le sont les produits de première nécessité dans le cadre du Bouclier Qualité Prix."

Jean-Hugues Ratenon, député, a lui aussi réagi. "Ce rapport confirme aussi le sentiment d’abandon des Ultramarins par l’exécutif et ce depuis des dizaines d’années."

