À retenir ce soir : un corps retrouvé au Gouffre, une fillette de 5 ans renversée, un halo solaire, chers tarifs du Grand Raid et Saint-André sans eau

Ce jeudi 25 décembre 2025, le corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce drame qui endeuille les fêtes de fin d'année.

Ce jeudi 25 décembre 2025, à 22 heures, ruelle Henri Grégoire à la Rivière des Galets au Port, deux motocross circulent à vive allure. L'une d'elles percute une fillette de 5 ans. Blessée à la tête et au poignet, la petite fille a été transportée au Centre hospitalier Ouest (CHOR). Son pronostic vital n'est pas engagé. À l'arrivée de forces de l'ordre, les mis en cause ont pris la fuite. Vers minuit, l'auteur des faits s'est livré au commissariat du Port.

Un halo solaire peut être observé ce vendredi 26 décembre 2025 dans le ciel de La Réunion. Il s'agit d'un phénomène météorologique assez commun, mais qui est toujours impressionnant à observer, provenant du réfléchissement des rayons du soleil sur les cristaux de glace des nuages.

Le Grand Raid commence doucement à communiquer sur les modalités de l'édition 2026. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les nouveaux tarifs ne plaisent pas - du tout - au public. Les prix de toutes les courses ont augmenté de 30 euros en comparaison avec l'année précédente. Année où les prix avaient déjà été augmentés par l'association. Il faudra désormais débourser pas moins de 260 euros pour la Diagonale des fous, contre 230 euros en 2025, et 210 euros en 2024.

Dans les bas Saint-André, les habitants vivent au rythme des coupures d'eau depuis plusieurs jours. Parfois en raison d'une baisse des ressources, cette fois-ci, c'est un incident technique sur le système de pompage alimentant le réservoir de Ravine Creuse qui prive la population d'eau. Une vraie problématique cette période de fêtes. Près de 3.000 abonnés pourraient être impactés.