Un halo solaire visible dans le ciel réunionnais

Un halo solaire peut être observé ce vendredi 26 décembre 2025 dans le ciel de La Réunion. Il s'agit d'un phénomène météorologique assez commun, mais qui est toujours impressionnant à observer, provenant du réfléchissement des rayons du soleil sur les cristaux de glace des nuages (Photo sly/www.imazpress.com)

Nos journalistes ont eu la chance de capturer le moment. Regardez.

Les halos solaires sont des phénomènes assez fréquents mais difficiles à voir, le ciel étant généralement trop lumineux. "Ils présentent habituellement en leur partie interne, une coloration rouge pâle, se dégradant souvent en jaune, vert, blanc et, en leur partie externe, un bord bleu ou violet", note le site meteo.org.

La couche de nuages peut être si fine qu'elle n'est pas clairement visible.

www.imazpress.com/[email protected]