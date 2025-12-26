Saint-Pierre : alcoolisé, il dégrade plusieurs véhicules, tente de mordre les policiers avant d'être interpellé

(Actualisé) Dans la nuit de ce jeudi 25 décembre au vendredi 26 décembre 2025, un homme de 20 ans a eu une nuit particulièrement arrosée. Fortement alcoolisé, il prend sa voiture avant d'emboutir plusieurs véhicules en stationnement avec le sien sur le front de mer de Saint-Pierre. Interpellé par les policiers municipaux, l'homme aurait tenté de se débattre et de les mordre. La brigade anticriminalité a aidé les policiers a maîtrisé le jeune homme. Il a été placé en cellule de dégrisement avant une mise ne garde à vue (Photo : sly/www.imazpress.com)