Saint-Denis : un chauffard percute des policiers qui tentent de l'interpeller

  • Publié le 26 décembre 2025 à 16:06
  • Actualisé le 26 décembre 2025 à 16:28
C'est une scène hors du commun qui a animé le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Ce lundi 22 décembre 2025, des témoins composent le 17. Un conducteur vient d'en percuter un autre avant de prendre la fuite. Le chauffeur sera repéré par la police au niveau du Barachois, mais refuse de s'arrêter et se dirige vers la Nouvelle route du littoral. Sur son passage, il percute à deux reprises des policiers. Interpellé, il s'avère que l'automobiliste conduisait sans être titulaire du permis, alcoolisé, sous l'emprise de produits stupéfiants et sans assurance (Photo : sly/www.imazpress.com)

Rapidement repéré grâce aux caméras de vidéo-protection de la ville de Saint-Denis, la position du véhicule était transmise en temps réel aux effectifs de la police nationale en patrouille sur le secteur. 

Il coche donc toutes les mauvaises cases : 

- Refus d'obtempérer aggravé

- Mise en danger de la vie d'autrui

- Violences volontaires avec arme par destination

- Conduite en état d'ivresse

- Conduite sous stupéfiants

- Défaut de permis de conduire

- Circulation sans assurance

Missouk
Missouk
21 minutes

En voilà un qui risque de prendre très cher et qui l'aura bien cherché!

