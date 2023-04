Continuité territoriale ou l’art de la continuité de l’hypocrisie

Certains par voie de communiqué font semblant de découvrir que les gouvernements, quels qu’ils soient, ont toujours sous traité les Ultramarins et ce dans quel que domaine que ce soit.

Le rapport des 2 sénateurs publié hier confirme ce que nous savions déjà. Pour ne citer que lui Paul Vergès dénonçait déjà à l'époque une continuité territoriale bancale. Ce rapport confirme aussi le sentiment d’abandon des Ultramarins par l’exécutif et ce depuis des dizaines d’années.

Sur cette question de continuité territoriale : 257 euros/habitant en Corse contre 16 euros pour les Outre-Mer. Tout est dit en une seule phrase.

L’Outre-Mer une sous-France, il y a longtemps que je le dénonce malgré les dénigrements de la part de mes adversaires qui aujourd’hui subitement se réveillent et crient au scandale.

Quand j’appelle à l’union sacrée de tous les politiques sur beaucoup de sujets qui frappent surtout les plus modestes, les plus pauvres ; beaucoup font la sourde oreille et regarde ailleurs ; certains n’hésitent pas même à appeler à voter pour Macron lors de la dernière présidentielle.

Alors oui c’est un scandale cette « discontinuité territoriale » ;

Mais oui aussi c’est un scandale la retraite à 64 ans ;

Oui aussi c’est un scandale la vie chère ;

Oui aussi c’est un scandale les monopoles et oligopoles ;

Oui aussi c’est un scandale les nombreuses attaques contre les plus pauvres ;

Oui aussi c’est un scandale les cadeaux aux riches ;

Oui aussi c’est un scandale le manque de logement ;

Oui aussi c’est un scandale les logements insalubres ;

….

Oui et maintenant on fait quoi ? Continuer de faire comme si de rien n’était et toujours « courre karté » pour accueillir, saluer et manger avec les ministres de passage ? Comme c’est encore le cas aujourd’hui. Non, pas pour Jean Hugues RATENON.

Par ailleurs, l’autre scandale tout récent : les propos du directeur de LADOM qui veut privilégier la préférence métropolitaine dans les Outre-Mer. J’ai été bien seul à dénoncer ces propos. Pourquoi ce silence de tous les autres élus ?

Tant qu’il n’y aura pas un front républicain des élus Réunionnais face au gouvernement, celui là comme les suivants, sur nos problèmes spécifiques qui doivent impérativement amener des réponses spécifiques, l’exécutif peut dormir tranquille.

Jean Hugues RATENON