Sans ravitaillement, un collectif de Mafatais menaçait de bloquer la course, une solution a été trouvée

Très en colère un collectif d’habitants de Mafate a menacé de bloquer la course à Marla. Ces Mafatais voulaient protester contre l'arrêt du ravitaillement du cirque par hélicoptère pendant le Grand Raid. Affirmant ne pas être à l'origine de cette décision, l'organisation des courses a renvoyé les habitants vers le Parc national. Lequel s'est étonné d'être ainsi désigné et renvoyant à son tour sur l'Etat. Après concertation, une solution a fini par être trouvée et le ravitaillement du cirque ne sera pas suspendu. La course n'a pas été bloquée (Photo www.imazpress.com)

"Pendant la course et même un petit peu avant le départ de la course, à chaque fois c’est la même chose. Donc on en a ras-le-bol" a expliqué Jonathan Libelle, gîteur à Mafate, sur les ondes de Réunion la 1ere.

Interrogé par nos confrères, Pierre Maunier, président de l'association Grand raid, a déclaré : "le Grand Raid de La Réunion n’a jamais fait en sorte que les ravitaillements des Mafatais ne soient pas effectués. Le Grand Raid passe dans Mafate. Le Grand raid passe dans plusieurs endroits de Mafate. Il ne nous semble pas que le Grand raid amène le souk dans Mafate"

Il a ajouté "le Parc national a pris les arrêtés d’interdiction de survol en hélicoptère et j’ose espérer qu’il n’a pas pris des arrêtés d’interdiction de survol de ravitaillement pour Mafate".

Une manière de renvoyer les habitants de Mafate vers le Parc national qui serait à l’origine de l’arrêté.

Piqué au vif, le Parc national a réagi dans un communiqué publié en début d'après-midi. "L'information (concernant la publication de l'arrêté par le Parc - ndlr) aurait mérité d'être vérifiée par le président du Grand Raid avant d'être exposée dans les médias, car le Parc national n'a pris à son niveau aucun arrêté d'interdiction de survol en la matière" tranche le Parc

"Effectivement, l’évènement du Grand Raid entraîne un très fort surcroit d'activité en matière de survol hélicoptère du tracé" dit encore le Parc

"Pour des raisons de sécurité, cela implique une intervention de l’État et de la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC Océan Indien) qui prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'espace aérien" détaille le Parc

"Ces mesures ponctuelles sont prises chaque année et une réglementation temporaire de l’espace aérien est prise successivement sur 4 zones pendant la durée du Grand raid" est-il ensuite rappelé

"Le cas échéant, les compagnies d’hélicoptère prévoyant un survol de l’espace aérien sur ces 4 zones font une demande d’autorisation auprès de la DSAC Océan Indien. Ces mesures sont connues de tous ; tant de l'organisation du Grand Raid que des compagnies aériennes, ainsi, deux compagnies avaient déjà demandé cette année les autorisations nécessaires afin de pouvoir continuer leur activité régulière" termine le Parc.

Au final une solution a donc pu être trouvée entre les différentes parties

